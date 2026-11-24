Años después de la muerte de Andrés García, una confesión volvió a sacudir la historia detrás de Luis Miguel. Una de las amigas más cercanas del actor aseguró que enfrentó a Luisito Rey por los presuntos abusos contra su familia e incluso estuvo a punto de llevar la situación al límite.

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¿Por qué Andrés García golpeó a Luisito Rey para defender a Luis Miguel?

La polémica declaración fue hecha por Yolanda Garza, actriz y productora que mantuvo una estrecha amistad con Andrés García durante años. En una entrevista reciente recordó varios episodios de la convivencia entre el actor, Luis Miguel y su padre, Luisito Rey.

Según su relato, Andrés García no soportaba los presuntos malos tratos que Luisito Rey ejercía contra su familia, especialmente contra Marcela Basteri y el entonces joven cantante.

Garza aseguró que el histrión intervenía cada vez que se enteraba de alguna agresión y que llegó a enfrentar físicamente al representante español para defender a quienes consideraba vulnerables.

Yolanda Garza “Si había algo que Andrés no toleraba, es que golpearan a una mujer y más delante de la gente y este hombre sí lo hizo. Entonces sí lo puso en su lugar, sí lo golpeó (...) Se enteraba de que cacheteaba a Luismi e iba y le daba 20 al papá, Andrés estuvo a punto de matarlo (a Luis Rey)”

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Yolanda Garza, actriz y productora



¿Qué dijo Yolanda Garza sobre los presuntos abusos de Luisito Rey?

Durante la conversación, Yolanda Garza describió a Luisito Rey como una persona sumamente agresiva cuando consumía alcohol y otras sustancias. La productora recordó que los episodios de violencia eran conocidos dentro de su círculo cercano y que Andrés García reaccionaba con firmeza cuando presenciaba situaciones que consideraba injustas.

“Fue una situación muy triste porque este señor, ya tomado y ya con el consumo hasta acá de cosas prohibidas, era muy agresivo, muy, muy agresivo”. Yolanda Garza

La actriz también destacó que, pese al fuerte carácter que tenía Andrés García, jamás lo vio ejercer violencia contra una mujer, algo que contrastaba con las conductas que presuntamente observó en Luisito Rey.

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¿Por qué Andrés García no expulsó a Luisito Rey de su casa?

Aunque la relación entre ambos terminó deteriorándose, Andrés García llegó a brindar apoyo a la familia de Luis Miguel durante un periodo complicado de sus vidas. De acuerdo con Yolanda Garza, el actor contempló sacar a Luisito Rey de una propiedad donde se encontraba viviendo, pero finalmente desistió por consideración hacia Marcela Basteri y sus hijos.

La amiga del protagonista de Pedro Navaja aseguró que García no quería dejar desamparada a la familia y por eso tomó una decisión que muchos no comprendieron en aquel momento.

“Y no te corro, hijo de tu madre, por ellos, porque no los voy a dejar ir a la calle”. Yolanda Garza

Con el paso de los años, Andrés García desarrolló un vínculo muy especial con Luis Miguel, quien incluso lo llamaba “papá Andrés” y solía visitarlo en Acapulco cuando tenía oportunidad.

¿Cómo terminó la amistad entre Andrés García y Luisito Rey?

La relación entre Andrés García y Luisito Rey comenzó siendo cercana. El actor convivió durante muchos años con la familia de Luis Miguel e incluso apoyó los primeros pasos artísticos del cantante. Sin embargo, las diferencias sobre la forma en que Luisito Rey trataba a su hijo provocaron un distanciamiento cada vez más profundo entre ambos personajes.

En entrevistas pasadas, Andrés García ya había hablado públicamente sobre este conflicto y lanzó fuertes señalamientos contra quien fuera el principal impulsor de la carrera de Luis Miguel: “No le importaba nada. Se aprovechaba de todo lo que podía y no trataba bien a Luis Miguel, siguió adelante a pesar de todo”.

El actor también recordó que gran parte de los problemas surgieron porque constantemente intervenía para proteger al intérprete de La incondicional: “Con Micky fue muy bonita la relación, yo lo quería como un hijo”.

Incluso relató otro altercado físico ocurrido en España, cuando Luisito Rey se negó a ayudarlo con un asunto económico durante un viaje: “Cámbiame mi cheque, mano. Total que se puso flamenco y le puse una zarandeada ahí mismo que hasta salió la abuela de Micky a decirme que lo soltara”.