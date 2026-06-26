Leonardo García se casará y sus problemas lo siguen; recuerdan a su hija no reconocida “No tener su sangre”

Mientras el galán de Leonardo García presume un lujoso anillo de compromiso y planea dos grandes bodas para noviembre de 2026, su legado ha sido duramente expuesto a lo largo de los años. Todo es por un oscuro problema de adicciones y de desprecio familiar que persigue su imagen. ¿Podrá su futura esposa Flaminia Villagrán mantener al actor alejado de sus propios demonios ?

Leonardo García, Andrés García y Andrés García Jr. posando sonrientes y abrazados / Instagram: @leonardogarciaof

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¿Cuáles han sido los problemas de adicción de Leonardo García?

Detrás de las sonrisas para la prensa y las redes sociales, Leonardo García libra un historial brutal contra sus adicciones. En TVNotas te revelamos que el actor, hijo de Andrés García, ingresó a una clínica de rehabilitación tras ser señalado por actitudes violentas hacia su prometida.

Sin embargo, la paz habría durado poco: aprovechando un viaje de Flaminia, en TVNotas te mostramos que Leonardo fue captado en una fiesta de tres días que echó por tierra sus promesas de sobriedad. Aunque él aseguraba estar “perfecto”, los rumores de una crisis profunda no cesaron, especialmente tras el doloroso desalojo de su departamento y la sombra de su fallecido padre.

Leonardo García recayó en la bebida / Carpio, Pérez / redes sociales / archivo TVNotas

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¿Quién es la hija que Leonardo García desconoce?

Eso no es todo, en redes recordaron cada cierto momento de su vida, ya que surge la figura de Nicole Curiel, la hija que el actor se niega a reconocer legalmente. Con madurez directa, la joven actriz ha marcado una distancia definitiva: “Para mí, mi papá es mi abuelo materno”. Ante las recaídas de Leonardo, Nicole es contundente: “Cada quien sus cubas”.

La joven, quien asegura haber sido amenazada por personas cercanas al actor para que guarde silencio, ha dejado claro que el apellido García “le vale ma...” y que no piensa pelear por un solo centavo de la herencia.

“Es muy cansado volver a lo mismo. No soy ratón de laboratorio. Me hubiera gustado no tener su sangre. Es algo fuerte, por cierto”, dijo a TVNotas.

Nicole Curiel no le guarda rencor a Leonardo García, pero tampoco lo considera su papá. / AleJandro Isunza / Producción: Any Flores/ Maquillaje y peinado: Val Sand

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¿Cuál es la fortuna de Leonardo García y las polémicas que rodean a sus bienes?

La fortuna de 10 millones de dólares de Andrés García ha desatado una guerra de acusaciones. Flaminia Villagrán ha destapado un “oscuro fin” para el legendario actor, acusando a la viuda, Margarita Portillo, de suministrarle benzodiazepinas y cocaína para manipularlo y presuntamente despojarlo de sus bienes.

En el centro del escándalo está “El Castillo”, una propiedad de 60 millones de pesos que habría sido vendida por el hijastro del actor, quien supuestamente huyó con el dinero sin entregarle un centavo a Andrés García. Mientras su familia se despedaza por el oro, Nicole Curiel busca su mérito propio, lejos de un escenario marcado por el exceso.