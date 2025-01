Nicole Curiel, hija no reconocida de Leonardo García, ¿va por la herencia de Andrés García? Ella habla

Nicole Curiel (23 años), hija no reconocida de Leonardo García y nieta de Andrés García (†), nos dijo que no le guarda rencor al actor, pero que tampoco le puede decir “papá”:

“A Leonardo no lo veo como papá. Nunca ha estado. No le tengo resentimiento. Le mando bendiciones.

“No me gusta hablar mal de él. Los comentarios de su familia me dan igual. Cuando era niña, sí me afectaba lo que pasaba, pero ya no. Cuando hablo de él, lo menciono por su nombre.No pienso decirle ‘papá’ a alguien que no quiso serlo. Mi abuelo materno es quien merece ese título”. Nicole Curiel

Nicole Curiel no le guarda rencor a Leonardo García, pero tampoco lo considera su papá. / AleJandro Isunza / Producción: Any Flores/ Maquillaje y peinado: Val Sand

Nicole Curiel no está interesada en buscar a su padre, Leonardo García

“Leonardo es una persona firme con sus decisiones. Tiene una mente cerrada y no me voy a meter. Después de mucho tiempo, él quiso hacer otras pruebas de paternidad y es muy cansado volver a lo mismo. No soy ratón de laboratorio. Me hubiera gustado no tener su sangre. Es algo fuerte, por cierto”.

Está abierta al diálogo con Leonardo, y aclaró que no está interesada en la herencia de Andrés García.

“Si en algún momento se presta la oportunidad de hablar, estaría perfecto. Si no es así, tampoco pasa nada. Ojalá vea todo lo que he logrado por mi esfuerzo, el de mi madre y el de mis abuelos”. Nicole Curiel

“El día que me convierta en mamá buscaré darle un buen papá a mis hijos. Si llego a ser mamá soltera, no tendré problema, porque aprendí de la mejor mamá (Karla Curiel)”.

“Como no soy parte de la familia de Leonardo, soy la menos interesada en la herencia de Andrés. Yo solita tendré mi dinero y será a través de mi trabajo”. Nicole Curiel

Nicole Curiel, orgullosa de triunfar por sus propios méritos sin la ayuda de su padre o su famoso abuelo, Andrés García

“No me siento presionada socialmente. Tampoco me pesa su nombre. Lo que sí me pesa es que la gente crea que estoy aquí por esas personas. Todo lo que he hecho ha sido por mi esfuerzo. No tengo contacto con ellos. Si nunca me han dado nada en toda mi vida, menos me darían herramientas para escalar en el medio”. Nicole Curiel

Su último proyecto fue ‘Reliquias oscuras’, donde interpretó a ‘Concha’. La actriz nos dice: “Mi personaje fue increíble, pero también complicado. Recuerdo que, cuando estaba en el casting, interpretando la parte del exorcismo, me sentí rara. La misma mente te hace sentir ese miedo. Creo en otros portales, sin embargo, afortunadamente no me tocó vivir nada raro (ríe)”, finalizó.

Nicole Curiel se ha abierto paso en el medio artístico, sin llevar el apellido García

Ha participado en los programas unitarios: ‘Simón dice’, ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. Trabajó en la tercera temporada de ‘Mujeres asesinas’ (2022).

La hemos visto en las telenovelas: ‘Si nos dejan’ (2021), ‘La herencia’ y ‘El maleficio’ (2023). En 2024 hizo la serie de terror ‘Reliquias’ oscuras, su primer protagónico.

En teatro hizo: ‘Pedida de mano’, ‘Algunas chicas’, ‘Mujeres sabias’, entre otras.

Cuenta con 85.3 mil seguidores en Instagram y 243 mil en TikTok.

