Nieta no reconocida de Andrés García, ¿pedirá remuneración económica a Leonardo García, su padre?

Entre el escándalo por el reparto de su herencia, la familia de Andrés García vuelve a estar en el ojo público, luego de que su presunta nieta, Nicole Curiel, hablara sobre la situación que vive en torno a su papá, Leonardo García, quien se casó a los 53 años a inicios del 2026.

La joven reveló si está considerando tomar acciones legales en contra del actor y explicó cuáles son sus intenciones respecto al apoyo económico que podría recibir por parte de él. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Nicole Curiel y Leonardo García / Redes sociales

¿Cuál es la relación de Nicole Curiel con Leonardo García?

La realidad es que no existe ninguna relación actualmente entre ellos. Nicole ha revelado con anterioridad que Leonardo García nunca estuvo presente en su vida ni ejerció su papel de padre; incluso ha revelado que ha llegado a recibir amenazas por hablar de su origen relacionado con la familia García.

En el 2025, Nicole aseguró que no está interesada en involucrarse en el conflicto por al reparto de la herencia de su presunto abuelo, Andrés García.

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Nicole Curiel, hija de Leonardo García / Alex Isunza / TVNotas

¿Qué dijo Nicole Curiel sobre su papá, Leonardo García?

En una entrevista con Edén Dorantes, no se dejó pasar la oportunidad de preguntarle su opinión sobre Leonardo García y si tiene interés en iniciar algún procedimiento legal para solicitar una remuneración económica.

La actriz recalcó que su figura paterna la encontró en su mamá, y se mostró muy orgullosa del esfuerzo que hizo en su crianza y educación.

“Es impresionante sacar adelante a alguien estando completamente sola (...) Por eso siempre digo que tuve mamá y papá, con mi mamá” Nicole Curiel

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Nicole Curiel / Redes sociales

¿Nicole Curiel pedirá remuneración económica a Leonardo García?

Nicole Curiel dejó claro que no tiene ninguna intención de entrar en temas legales que involucren a Leonardo García, ya que no le hace falta, aunque reconoció que en su momento tuvo la posibilidad de hacerlo.

Agregó que actualmente cuenta con bienes obtenidos con su propio esfuerzo y que, debido a la situación económica en la que se encuentra el actor, “no le podría quitar mucho”.

“Por coraje yo quería y tenía la manera de hacerlo. (...) No lo solicitaría, yo ya tengo mis cosas, mi patrimonio y mis cosas. (...) No lo digo por mala onda, pero así que digan ‘güau, está viviendo cañon, pues no’, entonces, ¿qué le voy a quitar” Nicole Curiel

Anteriormente, confesó que siempre está abierta a entablar un diálogo con Leonardo García si se llega a dar la oportunidad; pero que eso no implica que esté interesada en obtener dinero o propiedades derivadas del conflicto legal en el que está envuelta la familia, pues considera que no forma parte de ella.

En entrevista con Ventaneando, Nicole Curiel reconoció que, a pesar de haber recibido rechazo y amenazas de personas cercanas a Leonardo García, ella no busca involucrarse en escándalos mediáticos ni hacerse de su fama a costa de la familia.

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