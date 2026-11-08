Exintegrante de La casa de los famosos México anuncia pausa en su carrera como actriz tras, ¿escándalos?

Tras la polémica que han creado las últimas temporadas de La casa de los famosos México, como el aparente robo que sufrió Mariana, diversos exintegrantes del reality han tomado drásticas decisiones en su carrera. En esta ocasión, una de ellas optó por poner una pausa en su trabajo como actriz. Esto para enfocar sus esfuerzos en un proyecto personal que le hace mucha ilusión.

Tras su declaración, surgieron dudas sobre si se trata de un retiro definitivo o solo de una pausa para volver más adelante.

¿De quién se trata? Aquí te contamos los detalles.

Famosa se retira de la actuación tras La casa de los famosos México 2027 / Redes sociales

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¿Quién es la exintegrante de La casa de los famosos México que puso en pausa su carrera de actriz?

Elaine Haro apareció en la alfombra de los premios ‘Heat’, donde TVNotas estuvo presente.

La actriz se detuvo a conversar con los medios de comunicación y enfocó sus declaraciones en su carrera musical. Durante el encuentro, expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido del público en sus presentaciones y habló sobre los proyectos que tiene en esta faceta de su trayectoria.

Elaine contó que busca realizar colaboraciones con otros artistas para mantenerse vigente en la industria musical. Por ello, reveló que en 2027 dejará un poco de lado su carrera como actriz para enfocarse por completo en la música.

Señaló que rechazará proyectos de actuación, ya que suelen ser muy demandantes en cuanto a tiempo y energía, recursos que ha decidido dedicar a impulsar su faceta como cantante.

“Estoy preparando nuevos temas. En 2027 me preguntaban si iba a estar más en la actuación: no. Me voy a enfocar más en la música (...) Si son proyectos full como las novelas, rechazo porque son proyectos muy demandantes. Ahorita música a full.” Elaine Haro

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¿Elaine Haro regresará a las telenovelas?

Elaine Haro mencionó que, al menos durante 2027, estará muy enfocada en su carrera musical, por lo que rechazará proyectos de actuación que requieran largos periodos de trabajo.

Sin embargo, no aclaró que esta decisión represente un retiro definitivo ni anticipó cuándo podría regresar a las series o telenovelas.

Por lo tanto, durante los próximos meses, las novedades sobre Elaine Haro estarán relacionadas principalmente con su carrera musical y las colaboraciones que busca concretar con otros cantantes.

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Elaine Haro / Redes sociales

¿Cuál fue el último proyecto de Elaine Haro como actriz?

El proyecto actoral más reciente de Elaine Haro fue ‘A un gol del paraíso’, una serie de formato vertical para ViX que protagonizó junto a Aldo de Nigris y que se estrenó en junio de 2026.

En esta producción, la actriz dio vida a una joven que hereda un equipo de fútbol tras la muerte de su padre y debe enfrentarse a los desafíos de dirigirlo dentro de una industria dominada por hombres.

Recientemente, Elaine Haro se reencontró con su exnovio, Moisés Peñaloza, en las galas de ‘La casa de los famosos México’ 2026, lo que despertó muchas reacciones entre sus compañeros y el ´público.

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