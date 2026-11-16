A pesar de ser muy hermosa, Estefanía Ahumada nos confesó que fue víctima de bullying por no ser, ante los ojos de sus compañeros de escuela, una niña ‘bella’, por el simple hecho de no tener una nariz definida.

La actriz Estefanía Ahumada fue víctima de bullying / Liliana Carpio y Víctor Ozuna

¿Qué tipo de bullying sufrió la actriz Estefanía Ahumada?

Nos platicó que no solo lo sufrió de pequeña, sino también en los comienzos de su carrera. “Muchas veces me han dicho ‘no’ (en proyectos laborales). Ya sea por el físico o por el talento. Sin embargo, cuando confías en ti, esos ‘no’ se te resbalan. Por ejemplo, tengo una nariz muy especial (la señala) y, cuando tenía 14 años, iniciando en el mundo del modelaje, me dijeron: ‘Si no te la operas, no vas a trabajar’”.

Decidió hacer caso omiso y aventurarse sin cambiar nada de su físico. “Al ser tan pequeña te entra la duda: ‘¿Hago caso o no?’. Afortunadamente no lo hice. Entendí que me amo así, y que si la gente me va a querer, que sea por lo que soy y por mi personalidad”.

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Estefanía Ahumada sin trabajo por su físico / Redes sociales

¿Cómo logró la actriz Estefanía Ahumada superar el bullying?

La actriz Estefanía Ahumada comenta que recurrió a ayuda profesional para superar esos ataques a su persona:

Que te pidan bajar de peso o cambiarte algo físico es algo muy fuerte. La terapia es la canasta básica. Ayuda en todos los caminos de la vida. Estefanía Ahumada

Sus excompañeritos de la escuela, relata, la lastimaron mucho, pero hoy les agradece. “Nunca fui la bonita de la clase, llevaba lentes y parches. El bullying existe. En ocasiones, los niños decían: ‘No quiero jugar con ella, porque tiene 4 ojos’. Incluso me rompieron las gafas a balonazos en el recreo. Sin embargo, eso me hizo fuerte. Soy ese porcentaje mínimo de la población que se atrevió a hacer lo que ama”.

Actualmente, participa en La rumba, un espectáculo musical que rinde homenaje a los grandes cabarets. Sobre esto, nos dijo: “Es un proyecto muy bonito. La comedia siempre ayuda a sanar el alma. Siento que eso la gente lo recibe muy bien. Mi personaje es ‘Adela Ponds’. Siempre he dicho que soy la verdadera estrella de esta rumba, aunque las demás digan que son ellas (ríe). Es una mujer fuerte y viene desde España. Es muy parecida a mí. Le tengo cariño”.

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Estefanía Ahumada en el espectáculo musical La rumba, da vida a “Adela Ponds” / Liliana Carpio y Víctor Ozuna

¿Quién es Estefanía Ahumada?

Llegó a México en 2017 para trabajar en Telehit .

. La hemos visto en series como: Falsos falsificados , La rosa de Guadalupe , 40 y 20 , y en la novela Papá a toda madre .

, , , y en la novela . Estuvo en La bendita primavera , en Canal 5, y en Motel 19 .

, en Canal 5, y en . Fue conductora del programa Resistiré en 2022.

en 2022. Participó en realities como: Reto 4 elementos (2018), Guerreros 2020 , Exatlón Estados Unidos (2022) y La isla: Desafío extremo 2 (2025).

como: (2018), , (2022) y (2025). Actualmente es parte de la obra de teatro La rumba , del productor Mark Silva.

, del productor Mark Silva. Cuenta con 1.1 millones de seguidores en Instagram y 1.3 millones en TikTok.

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