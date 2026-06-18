Paloma Cuevas apoya a Luis Miguel tras cirugía cardíaca, reportan; ¿cuál es el estado de salud del cantante?

La salud de Luis Miguel ha sido motivo de preocupación en los últimos días. Tras las especulaciones que han surgido sobre el tema, la revista española ‘Semana’ reportó que el llamado ‘Sol de México’ había sido hospitalizado de emergencia. Esto es todo lo que se sabe.

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¿Cómo ha reaccionado Paloma Cuevas tras operación de Luis Miguel? / Mezcalent

¿Por qué se dice que Luis Miguel fue hospitalizado de emergencia?

El director de la revista ‘Semana’ informó que Luis Miguel fue ingresado a un hospital de Nueva York para una cirugía cardíaca. Si bien no dio muchos detalles, sostuvo que el procedimiento fue todo un éxito y el artista sería dado de alta en los próximos días.

“La operación y la recuperación están siendo muy favorables. De hecho, está supervisado por un equipo de alto nivel, liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster, una eminencia a nivel mundial”, expresó.

Desde hace algunos días ya se venía especulando sobre su salud. Algunos hasta decían que el artista estaba sumamente grave. Sin embargo, sus allegados desmintieron esta información en su momento.

El intérprete de ‘Incondicional’ o su equipo no ha querido decir nada al respecto, provocando más conmoción en redes sociales. Los fans le han deseado lo mejor en su recuperación. En tanto que el portavoz del medio español sostiene que la recuperación del cantante ha sido “favorable”.

“La recuperación de Luis Miguel está siendo muy favorable. Sigue ingresado, pero se plantean darle el alta en los próximos días”, manifestó Jorge Borrajo, director de la revista ‘Semana’.

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¿Qué dijo Paloma Cuevas sobre la salud de Luis Miguel tras cirugía?

Entre las cosas que ha mencionado la revista ‘Semana’ ha sido el apoyo de Paloma Cuevas, quien mantiene una relación con Luis Miguel. De acuerdo con lo reportado, la diseñadora de modas no se le ha despegado ni un momento.

Incluso, se menciona que removió toda su agenda laboral solo para estar con él en estos momentos tan complicados: “Ella está preocupada, la operación ha sido delicada y ha estado yendo y viniendo porque tiene hijas en edad escolar. Por suerte, tiene un avión privado a su disposición”, informaron.

Sobre el estado médico actual del artista, reiteran que no ha surgido complicaciones y se espera que las cosas se mantengan de esa forma: “Nosotros ahora lo que decimos es que lleva dos semanas recuperándose favorablemente. Sigue ingresado después de haber sido intervenido”, resaltaron.

Luis Miguel y su estado de salud / Mezcalent

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se casaron?

Luis Miguel y Paloma Cuevas han sido muy herméticos en cuanto a hablar sobre su relación, por lo que no se saben muchas cosas del tema. De acuerdo con lo reportado, la pareja ya se conocía desde la infancia. No obstante, tuvieron que pasar varias décadas para que iniciara su historia de amor.

Según se ha dicho, el amor entre ellos comenzó en 2022. En las pocas declaraciones que ha dado ella sobre esto, ha dicho que el artista siempre fue su amor platónico y que está muy feliz de estar con él.

“La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos. No podría ser mejor”, expresó Cuevas hace algunos años.

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