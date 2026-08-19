Rodrigo Cachero publica FOTO junto a actriz 26 años menor que él; desata controversia, ¿estrena romance?

Semanas después de que Rodrigo Cachero confesara que ya superó la infidelidad que vivió, el actor mexicano sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a una actriz de telenovelas 26 años más joven que él. ¿Se dio una nueva oportunidad en el amor? ¡Te contamos los detalles!

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Rodrigo Cachero sorprende al aparecer con joven actriz. / Instagram

¿Cuál es la foto de Rodrigo Cachero y joven actriz que desató rumores de romance?

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo Cachero, ex de Adianez Hernández, compartió una foto en la que aparece junto a una joven actriz. Más allá del agradecimiento que expresó por su compañera, usuarios comenzaron a especular sobre una posible relación.

“Simplemente amo trabajar contigo y que me contagies con tu vibra y locura creativa todos los días. No cambies nunca tu manera de reír, de ser y de actuar. Te quiero mucho, Valentina”. Rodrigo Cachero

Pese a que el actor nunca mencionó que la intérprete de melodramas fuera su pareja, la publicación se inundó de comentarios en los que se daba por hecho un vínculo sentimental. “¡Qué vivan los novios!”, “Lo máximo los dos” y “Cambio un Casio por un Rolex” son algunas de las reacciones que se pueden leer.

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Rodrigo Cachero en medio de la polémica. / Instagram

¿Rodrigo Cachero confirma relación con actriz 26 años menor que él?

Además de los comentarios positivos de seguidores y colegas, hubo algunos que atacaron directamente a Rodrigo Cachero por la diferencia de edad que existe con la actriz, ya que él tiene 52 años. “Ya dan asco los viejos que buscan niñas”, escribió una internauta.

Pese a que el comentario pudo haber pasado desapercibido, Chacero lo retomó en su sección de instantáneas, aclaró que no existe ninguna relación sentimental con su compañera de proyecto, pero resaltó varios detalles para poner un alto a las críticas que inundaron la publicación.

“Ay, Dios, ni iba a contestar, pero la palabra asco que produce ídem de quien la escribe. Ni estoy buscando nada, ni soy viejo, ni es una niña, ni doy asco, y sobre todo ni somos nada más que colaboradores de otro proyecto más. Que tengas lindo día”. Rodrigo Cachero

Además del director, hubo algunos colaboradores que se pronunciaron contra las críticas con comentarios como: “Qué feo que no pueda expresar el gusto de trabajar con sus compañeras” y “Todos pensando que tienen una relación. ¿Qué telenovelas se están imaginando las señitos?”.

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Rodrigo Cachero se defiende en redes. / Redes sociales

¿Quién es la joven actriz con la que aparece el actor Rodrigo Cachero?

Valentina Buzzurro es una actriz nacida en Sicilia, Italia , pero radica en México desde su infancia, donde ha desarrollado su carrera en televisión, cine y teatro.

, pero radica en México desde su infancia, donde ha desarrollado su carrera en televisión, cine y teatro. Se dio a conocer principalmente por el personaje de Gemma Corona en las telenovelas Vencer el desamor y Vencer el pasado de Televisa.

en las telenovelas y de Televisa. A lo largo de su trayectoria, ha participado en otros proyectos como Luis Miguel: La serie y El Señor de los Cielos.

y Cabe señalar que estudió actuación en la Casa del Teatro, lo que le permitió crecer con reconocidos maestros en México: además, cuenta con formación en danza y música.

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