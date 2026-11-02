¿Fátima Bosch ya tiene novio? Captan a Miss Universo 2025 con empresario hondureño y desatan rumores

Desde que ganó Miss Universo 2025, la vida de Fátima Bosch se ha convertido en tema de interés para miles de seguidores. Ahora, la reina de belleza vuelve a acaparar los reflectores por un asunto muy distinto a los certámenes. Unas fotografías tomadas en Yucatán desataron versiones sobre un posible romance con un joven empresario extranjero. Aunque ninguno ha hablado del tema, las imágenes ya están dando mucho de qué hablar.

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Fátima Bosch / Liliana Carpio y Cortesía

¿Fátima Bosch tiene novio? Captan a Miss Universo 2025 con Alejandro Canahuati

Los rumores de un posible noviazgo entre Fátima Bosch y Alejandro Canahuati Farah comenzaron a circular luego de que ambos fueran vistos juntos durante un evento social en Mérida, Yucatán.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a la Miss Universo 2025 acompañada del empresario hondureño, situación que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando presuntamente fueron captados caminando juntos e incluso tomados de la mano, lo que alimentó las especulaciones sobre una relación sentimental. Sin embargo, internautas aseguran que esta no sería la primera vez que ambos coinciden en reuniones y eventos, motivo por el que las versiones han cobrado fuerza en los últimos días.

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¡¿Fátima Bosch tendría nuevo romance?! 👀💘 La Miss Universo ha sido relacionada sentimentalmente con Alejandro Canahuati, un empresario hondureño. Aunque no hay nada confirmado, los rumores sobre un posible noviazgo ya comenzaron a circular. ¿Será que Cupido flechó a la reina de belleza? 📸: RRSS — @TVNotasmx (@TVNotasmx) November 2, 2026

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah, el empresario relacionado con Fátima Bosch?

Tras viralizarse las imágenes, muchos comenzaron a preguntarse quién es Alejandro Canahuati Farah, el hombre que habría conquistado el corazón de la mexicana. Alejandro es un empresario hondureño vinculado al sector textil y comercial, actividad que ha desarrollado dentro de una de las familias empresariales más conocidas de Honduras.

Su trayectoria profesional está ligada principalmente a Industrias Pacer, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir con presencia en distintos mercados de Centroamérica.

En años recientes ha ocupado cargos directivos dentro de la empresa y ha participado en actividades corporativas relacionadas con el crecimiento de la marca. Aunque anteriormente mantenía un perfil discreto fuera del ámbito de los negocios, hoy su nombre aparece constantemente en medios de espectáculo por su supuesta cercanía con Fátima Bosch.

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Alejandro Canahuati y Fátima Bosch

¿Fátima Bosch confirmó su relación con Alejandro Canahuati Farah?

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha confirmado públicamente que Alejandro Canahuati Farah sea su novio. Tampoco se ha dado a conocer una declaración de ambos que permita asegurar que mantienen una relación sentimental.

Lo único claro es que unas cuantas fotografías bastaron para convertirlos en una de las posibles parejas más comentadas del momento, generando curiosidad entre quienes siguen de cerca cada paso de la actual Miss Universo 2025.