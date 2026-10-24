Pelea de Nawat con Fátima Bosch llega al documental de Miss Universo: ¿De que trata y dónde verlo?

Cuando parecía que la polémica de Miss Universo 2025 había quedado atrás, un nuevo documental promete revivirla. La producción repasará algunos de los momentos más comentados del certamen, incluido el enfrentamiento entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil. A semanas de Miss Universo 2026, el proyecto ya ha despertado expectativa entre los fans de los concursos de belleza.

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Nawat Itsaragrisil demandaría a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo y afirma: “Todo el peso de la ley” / FB: Miss Universe Thailand, redes sociales y canvaa

¿Quién es Fátima Bosch, la Miss Universo 2025 que sigue generando polémica?

Fátima Bosch es la modelo mexicana que conquistó la corona de Miss Universo 2025 durante la ceremonia realizada en Bangkok, Tailandia.

Su triunfo acaparó la atención internacional no solo por representar a México, sino porque ocurrió después de semanas marcadas por rumores, especulaciones y fuertes discusiones dentro del universo de los concursos de belleza.

Aunque desde entonces ha continuado con sus actividades como reina de belleza, su nombre sigue ligado a varios de los episodios que serán revisados en esta nueva producción documental, razón por la que el proyecto ha generado gran expectativa.

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Fátima Bosch / Redes sociales

¿De qué trata el documental sobre Fátima Bosch y la polémica de Miss Universo 2025?

El documental titulado Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal (Corona de engaños: dentro del escándalo de Miss Universo”) explora varias controversias que rodearon la edición 2025 de Miss Universo, una de las más comentadas de los últimos años.

La producción busca presentar testimonios, versiones y momentos que generaron debate durante el concurso, especialmente aquellos relacionados con la transparencia, el liderazgo y las decisiones tomadas dentro del certamen.

Entre los temas más importantes que aborda se encuentra la controversia protagonizada por la mexicana Fátima Bosch, quien terminó convirtiéndose en una de las concursantes más mediáticas de aquella edición.

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Documental: Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil antes de Miss Universo 2025?

Durante las actividades previas a Miss Universo 2025 en Tailandia, Fátima Bosch protagonizó un fuerte enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil. El conflicto comenzó cuando el directivo la cuestionó públicamente por supuestamente no cumplir con contenido promocional relacionado con el país anfitrión, situación que rápidamente elevó la tensión entre ambos.

De acuerdo con diversos reportes, cuando la representante mexicana intentó dar su versión de los hechos, Nawat la interrumpió, la llamó “tonta” y “cabeza hueca”, además de pedirle que guardara silencio. El incidente ocurrió frente a otras concursantes y miembros de la organización, por lo que el momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

La polémica no terminó ahí. Tras ordenar que la mexicana abandonara el salón, varias participantes se solidarizaron con ella y salieron del lugar. Meses después, el conflicto escaló al terreno legal: mientras Nawat presentó una denuncia por difamación en Tailandia, Fátima Bosch llevó el caso ante autoridades mexicanas, convirtiendo el episodio en uno de los más controvertidos en la historia reciente de Miss Universo.

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:#Ar2Noticias🦎🗞️: Polémica en Miss Universe Momento del acalorado intercambio de palabras entre Fátima Bosh MU México 2025 y el director del evento Nawat Itsaragrisil quien la calificó de “tonta” y la humilló durante la ceremonia. PD: info en curso ! https://t.co/yVXHP5plrT — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) November 4, 2025

¿Cuándo se estrena y dónde ver el documental de Miss Universo?

El estreno de Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal está programado para el próximo 12 de noviembre de 2026.

La producción estará compuesta por tres episodios y buscará reconstruir algunos de los acontecimientos más comentados que rodearon la edición 2025 del certamen internacional.

Por ahora, el documental se perfila como uno de los lanzamientos más comentados entre los seguidores de los concursos de belleza, ya que promete mostrar detalles inéditos sobre la polémica que colocó a Fátima Bosch y Miss Universo en los titulares alrededor del mundo.