Fátima Bosch exhibe insulto de director de Miss Universo Tailandia 2025: “Me dijo estúpida"; él se disculpa

La mañana de hoy, martes 4 de noviembre, el nombre de Fátima Bosch, representante de Miss Universo México 2025, se volvió tendencia en las redes sociales por el tremendo encontronazo que protagonizó con el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien insultó a la modelo mexicana previo al inicio de la edición del número 74 del certamen de belleza.

Cabe recordar que tanto Fátima Bosch, así como otras mujeres de otros países, se dieron cita en Bangkok, Tailandia, para ser parte del certamen de belleza de dicho sitio. Este tendrá su gran final en el próximo viernes 21 de noviembre.

Fátima Bosch / Liliana Carpio y Cortesía

¿Qué pasó con Fátima Bosch, Miss México 2025, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia?

La discusión entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, sucedió durante una reunión preliminar. En un video que se volvió viral en redes sociales se aprecia como las concursantes del certamen de belleza están sentadas, mientras el tailandés le cuestiona a la modelo mexicana por qué no publicará contenido sobre el país anfritrión, ya que presuntamente no habría prestado atención ni posteado sobre la ciudad.

“No es así. Creo que hay un malentendido”, respondió Fátima.

Aunque la mexicana intentó aclarar que todo había sido un malentendido, él reaccionó de forma tajante y el encontronazo aumentó: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca… Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

Fátima Bosch no se quedó callada ante el presidente del concurso Miss Universo Tailandia. / IG: @fatimaboschfdz

Bosch intentó defenderse, pero Nawat pidió llamar a seguridad para que se llevaran a Miss México 2025, lo que provocó una reacción inmediata entre las participantes, quienes se levantaron para respaldarla.

No obstante, Fátima no se quedó callada y le respondió:

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“. Fátima Bosch

Por último, la mexicana se puso de pie para retirarse, pero, esta vez, Nawat Itsaragrisil le pidió que se detuviera y nuevamente solicitó la presencia de seguridad, mientras las demás participantes también se levantaban; él advirtió: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

El video del incidente se volvió viral en pocas horas. Acumuló miles de comentarios en apoyo a la mexicana y críticas dirigidas al empresario tailandés.

Así fue el momento:

¿Qué dijo Fátima Bosch tras el insulto de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia?

Luego de abandonar el recinto, la tabasqueña Fátima Boch, quien se habría mostrado impactada por la situación, dio unas palabras a la prensa y explicó que no considera justo el trato que recibió de Nawat durante la reunión.

“Como país tiene todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no es respetuoso. Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. Yo no había hecho nada malo, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente”, dijo la joven tabasqueña.

Fátima Bosch denunció a director de Miss Universo Tailandia, aseguró que la llamó ‘estúpida’. / IG: @fatimaboschfdz

Además, la modelo señaló que es importante dar a conocer lo ocurrido para que el mundo entienda que nadie debe silenciar sus voces. Incluso, recalcó que su dignidad como mujer y como ser humano siempre va primero.

“Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas. La manera en como me trató sin ninguna razón, solo porque tiene problemas, eso no esté bien y espero que a todas las mujeres no importa si tienen un gran sueño, si esa es su dignidad, deben irse. Gracias”. Fátima Bosch

Las palabras de Fátima no pasaron desapercibidas. Incluso, también se volvieron virales en redes sociales. La mayoría aplaudió la denuncia y reconocieron el valor de Bosch al no quedarse callada.

Así lo dijo Fátima Bosch:

¿Fátima Bosch continuará en Miss Universo 2025 tras pleito con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia?

Tras el escándalo de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, la representante de México en Miss Universo 2025 fue recibida entre aplausos y cánticos en apoyo a su país tras protagonizar uno de los episodios más tensos en la historia reciente del concurso.

Eso no es todo, dejó claro frente a las cámaras que seguirá en la competencia, “más fuerte que nunca”.

“Quiero decirle a toda mi gente en México: aquí estoy, más fuerte que nunca. Nadie va a silenciar mi voz. Los amo. Gracias por todo su apoyo. Lo aprecio de verdad”. Fátima Bosch

“Amo Tailandia, amo a su gente. Han sido muy amables conmigo. Lo aprecio con todo mi corazón. Y estoy aquí, nadie puede silenciar mi voz. Por eso estoy aquí, para compartir un mensaje”, agregó.

Así lo dijo:

¿Qué dijo Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, tras insultar a Fátima Bosch?

Por su parte, tras varias horas de lo sucedido en el certamen de Belleza, Nawat Itsaragrisil utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje hacia Fátima Bosch, representante de Miss Universo México 2025, así como a todos los que se sintieron ofendidos por esta lamentable situación.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien no está cómodo… Me disculpo con cada uno, me disculpo con todos. Hablé y me disculpé con la mayoría de las chicas en la sala, alrededor de 75 chicas”. Nawat Itsaragrisil

Al momento, Fátima Bosch no se ha pronunciado a las disculpas de Nawat Itsaragrisil. Sin embargo, la organización de Miss Universo publicó un comunicado oficial en el que reiteró su compromiso con garantizar el respeto, la seguridad y la integridad de todas las concursantes.

¿Quién es Fátima Bosch, representante de Miss Universo México 2025?

Fátima Bosch Fernández es la representante de México en Miss Universo 2025. Nacida el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, es modelo y reina de belleza, además de contar con formación profesional en diseño y moda. Estudió la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, complementando su preparación en instituciones de Estados Unidos e Italia.

Su trayectoria en certámenes inició en 2018, cuando obtuvo el título de Flor de Oro Tabasco. En septiembre de 2025 fue coronada Miss Universe México, convirtiéndose en la primera mujer tabasqueña en obtener esta distinción y ganarse el derecho a representar al país en la competencia internacional.