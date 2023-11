Lupita Jones revela que “ya veía venir” su salida de Miss Universo México: “Ya me sentía desprendida”

Hace algunos días, se confirmó la salida de Lupita Jones como directora de Miss Universo México, también llamada Mexicana Universal, tras 30 años de estar al mando. La exmodelo fue reemplazada por Cynthia de la Vega.

Cabe destacar que, desde octubre, ya se había comenzado a especular sobre el adiós de Jones al certamen. En aquel momento, se dijo que los nuevos dueños de la franquicia decidieron sustituirla por la regiomontana.

En medio de las dudas sobre el motivo de su despido, Lupita aclaró que se enteró de su salida “al igual que todos”, es decir, por información filtrada a los medios de comunicación.

“Oficialmente, no. Me enteré igual que ustedes, a través de los medios. No hubo una comunicación formal, pero bueno, esa es la forma en la que decidieron hacerlo. Como directores nacionales, tenemos un contrato que cada año se tiene que renovar y este se vence cuando se corona a una Miss Universo” Lupita Jones

Te podría interesar: Sofía Aragón afirma que “el karma es poderoso” tras la salida de Lupita Jones de Miss Universo México

A palabras de la ahora exdirectora del concurso, su contrato habría finalizado el 18 de noviembre, tras la coronación de Miss Nicaragua, y pensó que la nueva administración esperaría hasta “ese momento” para anunciar su adiós.

“Creo que pudieron hacerlo de una manera más profesional, ¿no? Pero optaron por hacerlo así y pues, adelante. No pasa nada”, sostuvo.

Si bien reconoció que no le agradó la “falta de profesionalidad”, reconoció que “ya venía venir” su despido, pues últimamente ya no se sentía tan cómoda con las decisiones que se estaban tomando en el certamen.

Lupita Jones reconoció que ya no estaba cómoda en Miss Universo / Facebook: Lupita Jones

“Yo ya no era compatible con la forma en la que se están llevando las cosas en Miss Universo. Yo ya lo veía venir. Será por eso que yo ya me sentía muy desprendida de la marca. Les consta que, en varias ocasiones, he puesto mi pellejo de por medio. No puedo defender algo en lo que no creo. Hay cosas en las que no estaba de acuerdo”, puntualizó.

Para finalizar, se dijo lista para enfocarse en las propuestas que le han hecho para estar en “otras franquicias de México” y le deseó todo lo mejor al concurso: “El sol sale para todos. Se trata de que nuestro país sea bien representado. Me siento muy orgullosa. Seguimos adelante”, concluyó.

Cabe resaltar que Miss Universo ha comenzado a apostar por la inclusividad y ya acepta a mujeres de talla grande, madres de familia y chicas trans. Si bien Lupita no dio detalles sobre las decisiones del certamen que la hicieron sentir incomoda, en diversas ocasiones se ha mostrado a favor de aceptar a mujer con un cierto estereotipo de belleza.

Pese a todo, Lupita Jones se siente muy orgullosa de su trabajo en Miss Universo

Te recomendamos: Cynthia de la Vega es presentada como la nueva directora Comité organizador Miss Universo México 2024