¿Adrián Marcelo y Kike Mayagoitia fueron pareja?

La semana pasada, Kike Mayagoitia, conductor de Venga la alegría, fue el invitado del pódcast ‘La hora del té' con Suriel, donde por primera vez reveló que el año pasado se enteró de que fue traicionado por Adrián Marcelo, su amigo y compañero en el programa SNSerio, que por 5 años presentaron en Multimedios.

Enrique Mayagoitia contra Adrián Marcelo / IG: @kike_mayagoitia

¿Qué dijo Kike Mayagoitia sobre a traición de Adrián Marcelo?

Kike comentó que se decepcionó de Adrián cuando en ‘La casa de los famosos México’ este contó que utilizó información que Kike le había confiado, con el fin de que le dieran el programa que ambos conducían solo a él.

Esto puso en riesgo el trabajo de Kike, a pesar de que varias veces ayudó a Adrián para que no lo corrieran del trabajo, ya que se presentaba en un mal estado físico y anímico.

Kike se defendió en el pódcast:

“Metí las manos al fuego 2, 3 veces por él, porque era irresponsable. De repente se metía sus ‘dulcecitos’ o lo que sea y se le pasaba la mano. No llegaba a las juntas o lo hacía con los zapatos sucios. Adrián es lo opuesto. Yo no fumo marihuana. Se lo dije varias veces: ‘Déjate de drogar, c4br0n’”. Kike Mayagoitia

Esto ha desencadenado comentarios, unos a favor de Kike y otros en apoyo a Adrián, pero han llamado bastante la atención los que aseguran que, en Monterrey (de donde ambos son originarios y donde trabajaron juntos), mucha gente sabía que en realidad ellos fueron pareja en el pasado.

Esposa de Kike Mayagoitia habla de su supuesto romance con Adrián Marcelo / Liliana Carpio, IG @adrianmarcelo10 y Archivo TVNotas

¿Qué dicen en redes sobre una relación entre Adrián Marcelo y Enrique Mayagoitia?

En redes, hay quienes apoyan a Kike, otros a Adrián e incluso se rumora que tuvieron una relación sentimental.

Se sabe que a AM (Adrián Marcelo) le gusta atacar por la espalda, como lo hizo con Kike, Poncho, Konan, etc.”.

“ Esos 2 se pelearon porque andaban de novios. Hay un grupito de gays muy tapados e ‘importantes’ en Monterrey que juran que ese par se acariciaban por debajo de la mesa”.

Monterrey que juran que ese par se acariciaban por debajo de la mesa”. “Vine porque se deslindaba de AM, cosa que me pareció muy bien, pero veo que también tiene la realidad igual de alterada que el otro”.



¿Qué dijo Cynthia De la Vega, esposa de Kike Mayagoitia, sobre la traición de Adrián Marcelo?

En TVNotas, platicamos con la conductora y modelo Cynthia de la Vega, esposa de Kike. Nos habló sobre estos rumores. Además, nos dijo que no es la primera vez que involucran a su marido con otros hombres.

Sobre la traición de Adrián, señaló: “Yo sufrí demasiado, porque nunca había visto a Kike tan triste. Él consideraba a Adrián como un hermano, un hijo. Cuando se emitió La casa de los famosos México, todo el mundo hablaba terrible de Adrián, y Kike decía: ‘No, es que es su chamba. Si lo conocen de verdad, es buena persona’. Lo defendía a capa y espada. Sí sintió feo (cuando se enteró de lo que dijo de él). Yo todavía le dije: ‘Cuando salga, a lo mejor te habla’, pero no lo hizo”.

“A mí me dolió por mi esposo. Gracias a Dios, nunca pasó (que lo corrieran), pero es triste darte cuenta de las intenciones que alguien pudo haber tenido en su momento. El (Adrián) dijo: ‘Yo me quiero quedar con el programa’” Cynthia de la Vega

“A Kike lo buscaron para La casa de los famosos y él fue quien recomendó a Adrián Marcelo. Eran como hermanos. Se contaban todo del trabajo. De amistad, pues no, porque ni modo que se fueran a juntar y Kike se fuera a tomar un licuado mientras que Adrián se fumaba un churro”.

¿Adrián Marcelo y Kike Mayagoitia tuvieron un romance?

En cuanto a los rumores sobre una supuesta relación sentimental entre Kike y Adrián, Cynthia aseguró:

“Claro que no. Si son como el agua y el aceite. ¿Tú crees que Kike podría con eso? Son personalidades completamente diferentes”. Cynthia de la Vega

“En este medio siempre dicen que, si llegaste y conseguiste algo, es porque hiciste no sé qué, que tuviste que haberte metido”.

No le molesta que se dude de la sexualidad de Kike.

“Estoy segura de lo que tengo. Sé el maridazo que es. Si lo piensan, mejor así. Ya no me lo roba nadie”.

“El día de nuestra boda, decían que yo supuestamente lo caché con un wey, pero que por la presión decidí casarme. La realidad es que nosotros, con todos nuestros padrinos, nos fuimos a dormir al lugar de nuestra boda. Entonces, yo me digo: '¿Lo habré cachado con un mesero de la boda, el que ponía las luces?’. Yo dormí con él esa noche. ¿Cómo lo voy a cachar con alguien? La gente y sus historias, pero es parte del show. Es lo que hace que la vida sea divertida”. Cynthia de la Vega

A pesar de los rumores, Cynthia metería las manos al fuego al 100% por la sexualidad de Kike. “Nosotros estamos muy contentos. Quiero convencerlo de que me dé una niña, que nuestra familia crezca y que Dios continúe presente en nuestra familia”, concluyó.

