Papá de Shakira hospitalizado y en “estado crítico” reportan: aseguran que entró en “código azul”: VIDEO

A unos días de haberse reunido con su ex, Gerard Piqué, por asuntos relacionados con los hijos que tienen en común, Shakira enciende las alarmas tras reportarse que su padre, William Mebarak, estaría hospitalizado y en estado crítico. Esto es lo que se sabe.

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Shakira dio concierto en Madrid / Redes sociales

La nueva crisis de salud de William Mebarak, papá de Shakira, según Javier Ceriani

A través de su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani informó que, presuntamente, el padre de Shakira tuvo una fuerte crisis de salud y actualmente estaría en el área de emergencias de un hospital en su natal Colombia.

“Empieza a entrar en estado crítico. Nos informan, desde el hospital de Barranquilla, que el señor William Mebarak acaba de entrar en estado crítico por una infección pulmonar”. Javier Ceriani

El comunicador recordó que, hace algunos meses, el señor pasó por una situación similar. Y es que, tras el concierto de su hija en Copacabana, tuvieron que llevarlo a Barranquilla de emergencia para tratarlo.

Según Ceriani, la situación con el señor Mebarak estaría “un poco complicada”. Al parecer, el hombre estaría presentando problemas en algunos de sus órganos por una infección que su cuerpo “no pudo resolver”.

“Estoy en condiciones de confirmar que está entrando en código azul, en emergencia, el papá de Shakira. Una falla multisistémica. Es una condición donde uno o varios órganos empiezan a dejar de funcionar. Él está en ese estado por estos pulmones que no terminan de resolver una infección que tuvo desde el Covid, después una neumonía. Está en el hospital porque los doctores no lo dejan regresar a su casa. Se está moviendo la familia de Shakira”, puntualizó.

“Me dicen que se había puesto grave unos días antes y que a Shakira no se lo habían dicho ayer. Posiblemente hoy ya no esté en Madrid”, indicó.

De acuerdo con información oficial de diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, el ‘código azul’ es una señal que se utiliza para alertar a los médicos sobre un paciente grave que, normalmente, está en riesgo de entrar en paro cardíaco.

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¿Qué ha dicho Shakira sobre el estado de salud de su papá, William Mebarak?

Hasta el momento, Shakira no ha dado más actualizaciones sobre el estado médico de su padre. No obstante, durante su concierto del pasado 12 de octubre en Madrid, la colombiana confesó estar preocupada por la situación.

De igual forma, muchos fans notaron que tuvo fallas en los últimos conciertos que dio en ese lugar. Algunos asistentes mencionaron que la cantante llegó tarde y olvidó cantar algunos de los sencillos pactados en su playlist.

Se teoriza que estos fallos fueron derivados del gran estrés que siente por la reciente crisis de su papá. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el señor es llevado a un hospital.

La última vez fue en mayo, poco antes del show de la cantante en Río de Janeiro. En aquel entonces, se dijo que estaba “bastante malito”, pero que ya lo estaban “estabilizando”.

Papá de Shakira ama mucho a su familia / Redes sociales

¿Quién es el papá de Shakira?

William Mebarak Chadid es el padre de Shakira. Es de origen estadounidense. Durante su infancia, se mudó a Colombia. Actualmente tiene 95 años. La cantante ha dicho que el señor ha sido parte fundamental en la creación de sus sencillos.

Se desempeñó en muchos trabajos a lo largo de su vida, principalmente como escritor y poeta. Actualmente está casado con Nidia del Carmen Ripoll Torrado, madre de la celebridad. También tuvo dos hijos de un romance anterior.

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