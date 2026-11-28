Christian Nodal anunció una pausa indefinida de sus presentaciones en México, en medio del conflicto legal que mantiene con su papá, Jaime González, por los derechos comerciales de su nombre artístico.

El tema ha causado mucho revuelo en el mundo del espectáculo, al punto de que otras personalidades han sido cuestionadas sobre esta disputa familiar, entre ellas, Mía y Erik Rubín.

Padre e hija mantienen una relación tanto familiar como laboral, pues el exintegrante de Timbiriche también se desempeña como representante de la joven cantante. Por ello, ambos fueron cuestionados sobre el litigio del intérprete sonorense y compartieron cómo manejan sus propios acuerdos profesionales. ¿Qué dijeron? Te contamos.

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Mía y Erik rubín / Redes sociales

¿Qué se sabe del pleito legal entre Christian Nodal y su papá, Jaime González?

El conflicto entre Christian Nodal y su papá no es reciente, pues anteriormente ya se sabía que Jaime González, papá de Nodal aparece como titular de tres marcas relacionadas con el cantante, cuyos registros tienen vigencia hasta 2034 y 2036.

Uno de los nuevos capítulos ocurrió el 9 de noviembre, cuando el equipo legal de Nodal presentó una oposición ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para frenar una solicitud de su padre que buscaba registrar el nombre ‘Christian Nodal’ en la categoría de productos impresos, fotografías y artículos de papelería. La defensa del cantante argumentó que Jaime no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrar y que no cuenta con su autorización.

El 23 de noviembre, Christian Nodal presentó seis nuevas solicitudes ante el IMPI para registrar su nombre artístico a título personal en distintas categorías, entre ellas música, conciertos, ropa, publicidad y servicios digitales.

Hasta el momento, el IMPI no ha emitido una resolución definitiva sobre estos nuevos trámites, por lo que la disputa continúa.

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Christian Nodal y Jaime González / Redes sociales, canva y Sony Music

¿Cómo es la relación profesional y familiar de Mía Rubín con su papá, Erik Rubín?

Mía Rubín mantiene una relación muy cercana con su papá, Erik Rubín, tanto en el ámbito familiar como en el profesional, pues el exintegrante de Timbiriche también se desempeña como su representante y está involucrado en el desarrollo de su carrera musical.

Al respecto, la joven cantante ha destacado que su papá siempre ha sido transparente con ella sobre las finanzas, los gastos y el manejo de sus proyectos, por lo que asegura tener toda la información necesaria y confiar plenamente en él. Incluso, señaló que no considera que deban existir conflictos por cuestiones económicas.

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Erik Rubín también es representante de Mía Rubín / Redes sociales

¿Qué dijeron Erik y Mía Rubín sobre el conflicto de Christian Nodal y su papá? ¿Se compararon con ellos?

Mía Rubín señaló que desconoce lo que está pasando con Christian Nodal y su papá, y evitó emitir una opinión sobre la situación.

Sin embargo, aprovechó para explicar cómo maneja su relación profesional con su papá Erik Rubín, quien también es su representante. Mía destacó que su papá siempre ha sido transparente con ella respecto a sus cuentas, los gastos y sus proyectos, por lo que tiene toda la información que le corresponde y confía plenamente en él. Incluso, consideró que no hay necesidad de que lleguen a pelear por dinero.

“Mi papá desde que empezamos me ha dicho ‘mira quiero que tengas muy claro lo que está pasando, tus cuentas, qué se está gastando, o sea, mi papá desde un inicio siempre me lo ha hecho muy claro, entonces nunca vamos a tener necesidad de pues pelear por algo tan banal como el dinero, la verdad es que no es necesario porque tengo la información que me corresponde y confío plenamente en él.” Mía Rubín

Por su parte, Erik señaló que se siente muy contento por la confianza que le tiene su hija y reconoció el compromiso que implica trabajar juntos. Cuando le preguntaron sobre los conflictos que pueden surgir al mezclar los negocios con los lazos familiares, el cantante respondió: “Cuentas claras, ¿no?”.

Aunque sus declaraciones surgieron a raíz del caso de Christian Nodal, ni Erik ni Mía aseguraron que sus experiencias fueran comparables con las del intérprete.

Por esa misma cuestión, Christian Nodal anunció en días pasados que se retiraría indefinidamente de los escenarios de México.

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