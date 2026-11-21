Luego de que Christian Nodal bloqueó a su club de fans, ahora se convirtió en tema de conversación luego de presentarse en el Festival Internacional del Globo, en Guanajuato. Aunque miles de personas disfrutaron de su espectáculo, en redes sociales las miradas se centraron en un detalle inesperado: su apariencia física. Las imágenes del cantante provocaron una lluvia de comentarios, comparaciones y hasta bromas relacionadas con Ángela Aguilar.

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Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué hacía Christian Nodal en el Festival Internacional del Globo de Guanajuato?

Christian Nodal fue una de las estrellas invitadas al Festival Internacional del Globo (FIG), uno de los eventos más importantes y concurridos de Guanajuato.

Como suele ocurrir con cada aparición pública del cantante, varios videos de su presentación comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde seguidores compartieron fragmentos del concierto.

Sin embargo, más allá de su actuación, hubo un detalle que se robó la atención de los internautas: muchos aseguraron que Christian Nodal lucía muy diferente a como se le había visto en recientes apariciones.

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¿Por qué dicen que Christian Nodal luce diferente? Su apariencia genera críticas en redes

Las reacciones crecieron después de que la creadora de contenido Lizeth Reina compartiera imágenes del cantante y expresara públicamente su sorpresa por su apariencia.

Según comentó, al ver el video pensó que se trataba de otra persona debido a los cambios físicos que percibió en el intérprete de regional mexicano.

“Primeras imágenes de Christian Nodal allá en León Guanajuato (...) ¿pero qué le pasó? Pues ándenle que me topé el video de Christian Nodal y dije: ‘no es, se miraba bien diferente, no lo podía reconocer, hasta parece otra persona’” Lizeth Reina

La influencer insistió en que no solo notó diferencias en su rostro, sino también en su físico en general, comentarios que alimentaron las especulaciones en redes sociales.

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¿Por qué comparan a Christian Nodal con Ángela Aguilar y hablan de las “esponjas”?

En su momento, usuarios de redes sociales especularon que la hija de Pepe Aguilar utilizaba supuestas esponjas o rellenos para modificar visualmente algunas zonas de su cuerpo durante sus presentaciones.

Ahora, algunos críticos retomaron aquella historia para bromear sobre la apariencia de Christian Nodal y establecer comparaciones con la familia Aguilar.

Fue la propia Lizeth Reina quien lanzó uno de los comentarios que más conversación generó: “La cara le cambió, el físico, todo, entonces yo dije ‘ay, apoco sí es’, hasta pensé: ‘ay, ya le entró a la moda de traer esponjas también o qué’, como en todo quiere ser como los Aguilar, ya también quiere traer esponjas”.

La controversia también provocó opiniones divididas, pues algunos usuarios consideraron que los comentarios sobre la apariencia física de cualquier persona son innecesarios.

¿Qué respondió Ángela Aguilar a las críticas sobre las supuestas “esponjas”?

Aunque Christian Nodal no ha reaccionado a esta nueva polémica, Ángela Aguilar sí habló en el pasado sobre las críticas relacionadas con su cuerpo.

Después de meses de especulaciones y comentarios en redes sociales, la cantante decidió responder directamente a quienes cuestionaban su figura: “Salían muchas cosas de mi cuerpo... y nada más para dejarlo claro: de los cuerpos ajenos no se habla”, expresó.

Posteriormente explicó que los cambios físicos que algunas personas notaron ocurrieron durante una etapa complicada de su vida en la que perdió peso de manera importante.

“Me pasaba que hablaban unas cosas y yo decía: ‘yo no hago eso’. Pero yo sé que cuando yo engordo me crecen ciertas cosas. Empecé a enflacar, y sin querer bajé 10 kilos en un mes”, reveló en una entrevista.