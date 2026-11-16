Luego de que Emilio Osorio reavivara las sospechas de amor con famosa actriz de ‘Siete veces adiós’, el exhabitante de La casa de los famosos México vuelve a estar en el ojo del huracán tras dar su opinión sobre la telenovela ‘Rebelde’, lo que generó una ola de reacciones en redes relacionadas con su parentesco con el productor Juan Osorio y la vedette Niurka Marcos. ¡Te contamos los detalles!

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Emilio Osorio en medio de la polémica por comentario sobre ‘Rebelde’. / Redes sociales, Mezcalent y cortesía

¿Cuál fue el comentario que Emilio Osorio hizo sobre ‘Rebelde’?

Como parte de la promoción del musical ‘Siete veces adiós’, Emilio Osorio y Ana Valeria Becerril asistieron al podcast ‘EnKamados’ tras debutar juntos en el teatro el pasado 16 de octubre. Además de sincerarse sobre su trayectoria artística, el hijo de Juan Osorio sorprendió al decir que su idea más cancelable está relacionada con Rebelde.

"¿Cuál es su idea más cancelable?”, cuestionó la conductora del podcast, a lo que Emilio Osorio respondió: “Yo creo sinceramente que RBD no es tan bueno”. Lo generó risas y caras de sorpresa entre los presentes. “Aquí has venido a acabar con todos mis sueños”, agregó la presentadora.

Posteriormente, el actor y cantante explicó las razones de su postura. Sin embargo, su comentario de inmediato se volvió viral y generó opiniones divididas: mientras algunos apoyaron a Osorio, otros recordaron que es considerado un ‘nepo baby’.

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¿Por qué Emilio Osorio cree que ‘Rebelde’ no es tan buena?

Según explicó Emilio Osorio, más allá del grupo musical RBD que surgió de la telenovela, su comentario va dirigido al melodrama. “Yo creo que son muy buenas canciones, excelentes canciones, las canciones son tan buenas que imagínate, a mí no me tocó la época y me encantan, pero…", explicó el actor, y agregó:

“Yo creo que la serie en sí, está hecha con las patas. Le tengo un cariño muy grande a Pedro Damián, que es el productor, pero; ves la serie y quizás es la prisa con la que hicieron tantos capítulos. Se ven lámparas”. Emilio Osorio

Por su parte, Ana Valeria Becerril argumentó que podría tratarse de una manera de hacer televisión que hoy ya no existe, pero Osorio no estuvo de acuerdo y se mantuvo firme en su crítica. “Hay programas que queremos por lo buenos que fueron a pesar del tiempo y hay programas que queremos por la nostalgia”.

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Emilio Osorio cree que su idea cancelable es sobre ‘Rebelde’. / Mezcalent

¿Pedro Damián le responde a Juan Osorio tras sus comentarios sobre ‘Rebelde’?

Hasta el momento, ni Pedro Damián ni alguno de los integrantes de ‘Rebelde’ se han pronunciado sobre la postura de Emilio Osorio acerca del melodrama, pero su opinión ya está generando debate. Pese a que algunos apoyan al joven actor, otros han optado por invalidar su postura al ser hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos. Algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Yo creo que Emilio Osorio no es tan buen actor”,

“Si ‘Rebelde’ está hecha con las patas, pues las novelas de su papá están peor”,

“Ese nepobaby no tiene cara para decir nada”,

“Yo amo ‘Rebelde’, pero le doy toda la razón” y

“Tampoco es que los proyectos en los que participó ese sean tan buenos”.

Por su parte, Emilio Osorio no ha hecho más comentarios al respecto y sigue disfrutando del éxito de ‘Tierra de amor y coraje’ y su participación en la obra ‘Siete veces adiós’. ¿La polémica se hará más grande?

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