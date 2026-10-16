¿Olvidó a Leslie Gallardo? Emilio Marcos levanta sospechas de nuevo romance por FOTO ¿con famosa?
Una foto de Emilio Osorio abrazando a una misteriosa y hermosa mujer desató rumores de romance. ¿Niurka ya tiene nuera? Te contamos.
Fue en mayo de 2025 cuando Leslie Gallardo y Emilio Osorio pusieron fin a su relación y tomaron caminos distintos. Mientras la influencer volvió a apostar por el amor, el cantante y actor se había mantenido enfocado en sus proyectos profesionales, lejos de los rumores sentimentales.
Por eso, una reciente fotografía no tardó en encender las redes sociales. Emilio Osorio, también conocido como Emilio Marcos, apareció en una imagen muy cariñosa junto a una joven y de inmediato surgieron especulaciones sobre si finalmente había encontrado una nueva pareja tras su ruptura con Leslie Gallardo. Sin embargo, detrás de la postal viral existe una historia muy distinta a la que imaginaron sus seguidores.
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¿Emilio Osorio tiene nueva novia? La foto viral que encendió las redes sociales
El nombre de Emilio Osorio volvió a colocarse entre las principales búsquedas luego de que compartiera una fotografía que desató toda clase de especulaciones entre sus seguidores.
En la imagen, el cantante y actor aparece abrazado por una atractiva joven en una instantánea con estilo polaroid. La complicidad entre ambos llamó la atención de inmediato.
Como Emilio Osorio no acompañó la publicación con una explicación clara sobre quién era la mujer, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si el hijo de Niurka ya había iniciado una nueva relación sentimental.
Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos seguidores aseguraron que el intérprete ya había dejado atrás su historia con Leslie Gallardo, mientras que otros incluso bromearon preguntando si Niurka ya tenía nuera.
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¿La fotografía de Emilio Osorio con una misteriosa joven es publicidad de su nuevo proyecto musical?
Aunque los rumores de romance crecieron rápidamente, la realidad resultó ser muy diferente a lo que muchos imaginaron.
La joven que aparece junto a Emilio Osorio no sería una nueva novia, sino una actriz y modelo que participa en uno de sus proyectos más recientes.
Las imágenes forman parte de la campaña visual de “Vestido Amarillo”, el nuevo sencillo musical de Emilio Marcos, donde ambos interpretan a una pareja dentro de una historia romántica.
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¿Quién es Romina Poza, la actriz que aparece junto a Emilio Osorio?
Entre los nombres que comenzaron a circular tras la publicación apareció el de Romina Poza, una joven actriz mexicana que poco a poco ha construido su propio camino dentro del espectáculo.
Romina Poza es hija de los reconocidos actores Mayrín Villanueva y Jorge Poza, dos figuras ampliamente conocidas por el público de las telenovelas.
La actriz nació en la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2000 y ha participado en producciones como:
Vencer la culpa
- Isla brava
- Tu vida es mi vida
- Papá soltero 2.0
- Hermanas, un amor compartido.
Además, formó parte de la película de Netflix Reviviendo la Navidad, donde continuó consolidando su carrera artística.
Aunque algunos usuarios la señalaron como la supuesta nueva pareja de Emilio Osorio, no existe ninguna evidencia que confirme una relación amorosa entre ambos.