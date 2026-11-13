Latin Grammys 2026: Ellos son los famosos que están varados en Las Vegas, ¿qué les pasó?

La celebración de los Latin Grammy 2026 se convirtió en una experiencia inesperada para los asistentes, y no solo nos referimos al día en el que Melissa Robles fue captada llorando en un casino de Las Vegas, sino a lo que está pasando en este momento.

¿Por qué los artistas no pueden salir de la ciudad del pecado y quienes están atrapados? Aquí te lo revelamos.

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¿Qué artistas están varados en Las Vegas?

Hace apenas unas horas se celebraron los Latin Grammys en Las Vegas, Nevada. A la premiación acudieron cantantes, artistas y creadores de contenido que al momento no han podido viajar, pues se encuentran atrapados en el aeropuerto.

Como era de esperarse, a través de redes sociales y programas de espectáculos, se ha dado a conocer el testimonio de varios famosos y creadores de contenido que al momento no han podido salir de Las Vegas.

Los integrantes del grupo Matisse, Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres fueron captados en el Aeropuerto Internacional Harry Reid con sus respectivos equipajes.

Emilio Osorio, quién también acudió a la premiación se encuentra varado en el aeropuerto, situación que sin duda lo tiene preocupado: “hay cosas que se tienen que hacer y hay responsabilidades y no se pueden cumplir por este tipo de circunstancias, pero mira, creo que dentro de mí está resolver de la mejor manera”.

Camila Fernández, integrantes de la Banda El Recodo, Fonseca, Andrés Saavedra y Cynthia Rivera, también son de los cantantes y músicos que están varados en La Vegas.

Entre los influencers que tampoco han podido salir están Paco de Miguel, Sonrixs, Kim Migneault, Fer Jalil y Scarcuchi.

FB: Matisse

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¿Qué pasó con los vuelos en Estados Unidos? Reportan caos en el país vecino

Hace algunas horas la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó detener los despegues de vuelos nacionales en los aeropuertos este viernes 13 de noviembre de 2026. Se sabe que esta decisión se debió a un grave fallo en los sistemas de telecomunicaciones del control aéreo.

Vuelos cancelados en Las Vegas / Canva

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¿Cuándo se restablecerán los vuelos en Estados Unidos?

Para fortuna de todo el mundo los vuelos en Estados Unidos ya comenzaron a reanudarse luego de que se levantara la prohibición de despegue a las 8:15 de la noche (hora del este).

A pesar de que todo ya está siguiendo su ritmo normal, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha revelado que la normalización total de los itinerarios de vuelos tomará varios días, por lo que hasta el momento no se tienen más noticias sobre si las estrellas que acudieron a la premiación podrán llegar pronto a casa.