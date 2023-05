Pablo Preciado de Matisse recuerda los señalamientos de Ricardo O’ Farrill hacía su peso y alza la voz

El interpreté alzó la voz en TikTok y los internautas salieron en su defensa, pidiéndole que hiciera caso omiso a ello.



Pablo Preciado, integrante de la agrupación Matisse alzó la voz por medio de TikTok y es que como te lo contamos, Ricardo O’Farrill arremetió contra ellos debido a que Román Torres forma parte de la famosa banda.

Y es que recordemos que en la boda de Mau Nieto comenzó toda la polémica, debido al altercado que tuvo Ricardo y Daniel Sosa, dos figuras del medio de la comedia.

Esto debido a que ambos discutieron y finalmente Daniel amenazó a O’ Farrill diciéndole que terminaría en la morgue.

Al siguiente día celebraron la tornaboda, evento al que ya no dejaron pasar a Ricardo, algo que ocasionó que horas después quemara a muchos de los miembros de la boda y es que señaló que eran malas personas.

Incluso la banda Matisse salió perjudicada y es que en ese contexto, Ricardo llevaba un regalo para los novios, el cual no pudo entregar, ya que le negaron la entrada, no obstante le pidió a Roman Torres que por favor entregara el presente, pero este lo ignoró y lo abandonó.

Fue así que en una de sus transmisiones se fue con todo contra él, incluso señaló su físico y el de Pablo Preciado, asegurando que les hacía falta bajar de peso:

“Eres bien cule** Román, pero baja de peso un día, así como, ¿cuál es el gordito de Matisse? Ya ni sé cuál es”, comentó.

Ricardo O’Farrill recientemente se encargó de funar a muchos personajes de su círculo cercano, actualmente se encuentra intervenido por personas profesionales y su familia / Instagram: @richieofarrill

Pero eso no fue todo, ya que aseguró que ellos no eran artistas, porque en realidad se dedicaban a ser influencer, aunado a eso añadió que su música era totalmente comercial y para señoras.

Luego de esa gran polémica, Pablo Preciado alzó la voz para recordar que realmente él no tenía nada que ver y que su vinculación con el problema solo se daba por tener unos kilitos de más:

“Pov: Cuando te meten en un mitote nomas por tener unos kilitos de más”, declaró.

Matisse fue señalada de solo realizar música comercial por Ricardo O’ Farrill / Instagram: @pabloprepre

Claro que los internautas salieron de inmediato en su defensa, pidiéndole que no hiciera caso a ese mal comentario:

“El Pablo ni habla”, “Con mi niño no”, “Y sí, ya ni dejan ser”, “Pobre Pablo no tiene la culpa”, “Te amamos Pablo”, “No hagas caso a ello”, “Los amos son perfectos y talentosos”, “Ustedes son los mejores del mundo”, “Recuerda que no hay nadie como tú, no hay nadie”, “Y a Pablo ni lo invitaron”, comentaron.

Pablo Preciado fue apoyado por varios de sus seguidores en redes sociales / Instagram: @pabloprepre

Aunque esos no fueron todos los comentarios, ya que muchos intentando ser cómicos lo llamaban Román: "Ánimo Román”, “Román, no hagas caso tu cuerpo tu decisión”, “Te amamos Román”, Vamos Román”, “No te preocupes Román, te amamos”, “Eres el mejor Román”.