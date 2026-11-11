Preocupa Melissa Robles de Matisse a sus seguidores; fue captada llorando tras anunciar su embarazo, ¿qué le pasó?

La banda mexicana Matisse se ha consolidado como una de las favoritas del público, sobre todo después de que le dedicaran el concierto a una fan que perdió la vida. Ahora, uno de sus integrantes, Melissa Robles, ha encendido las alarmas por el inesperado estado en el que fue encontrada hace algunas horas, ¿qué le pasó? Aquí te compartimos los pormenores.

Melissa Robles / FB: Matisse

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¿Quién es Melissa Robles de la banda mexicana Matisse?

Melissa Lilian Robles Castro, mejor conocida como Melissa Robles, es una cantante y compositora mexicana que ha destacado en la escena musical por ser la voz femenina de la agrupación Matisse.

Melissa llegó al grupo en 2014, después de que Pablo Preciado y Román Torres, la invitarán a sumarse al proyecto. Además de tener una voz muy especial, la joven le ha aportado su sello personal a la agrupación al tocar el ukelele.

Melissa Robles, ¿qué hacía en Las Vegas? / Redes sociales

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¿Qué le pasó a Melisa Robles de Matisse en Las Vegas?

Aunque Melissa es una mujer que no está metida en controversias, en las últimas horas ha encendido las alarmas luego de que en las redes sociales del periodista de espectáculos, Ernesto Buitrón, se publicara un video de ella caminando sola por un casino en Las Vegas, Nevada.

El video en sí mismo no tiene más importancia hasta que notas que la cantante está llorando mientras habla por teléfono. Desafortunadamente, no se tienen más detalles acerca de este encuentro de Melissa Robles con el paparazzi, no obstante se espera que ella esté bien.

Al momento, la cantante no ha revelado qué fue lo que le ocasionó el llanto.

Captamos a MELISSA ROBLES de Matisse llorando en medio de un casino en Las Vegas, no sabemos que paso 🚨😢 | Paparazzi 📸 #ebninforma #ernestobuitronnews #melissarobles @Matisse_Mx #paparazzi https://t.co/Yns6R0cK7P — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) November 11, 2026

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¿Con quién estaba Melissa Robles de Matisse en el casino de Las Vegas?

En el video publicado por la cuenta de Ernesto Buitrón se observa a la compositora completamente sola, algo un tanto extraño pues hace algunos meses, en septiembre específicamente, la cantante reveló que ella y Pablo Preciado, compañero de la agrupación era su novio.

Como si no fuera suficiente, los jóvenes hicieron pública una sorpresa mayor ¡se convertirán en padres! La noticia la compartieron con sus seguidores a través de redes sociales: “Tanto Amor convirtió a 2 en 3 y de pronto el tiempo se mide en semanas”, se lee.

En la publicación, personajes de la música y la farándula como ‘Capi’ Pérez, Cynthia Rodríguez, Eva Luna y Alejandro Speitzer, felicitaron a los futuros padres, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa.

Estamos seguros que Román Torres, el tercer integrante de Matisse, apoya completamente la relación de sus compañeros, quienes lo acompañaron en 2023 cuando contrajo nupcias con su ahora esposa, María Fernanda Gallegos.