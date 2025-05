Novia de Alex revela cómo fue la detención del “rey” del contenido exclusivo: “Todos estamos tristes”

El pasado 28 de mayo detuvieron a Alejandro N ‘Alex’, el “rey” del contenido exclusivo, en Puerto Vallarta luego de ser acusado por delitos graves. Poco después, algunas de las parejas del productor rompieron silencio, pero ahora, otra más se pronuncia y revela detalles de su detención. ¿Cómo fue?

Alex / Redes sociales

¿Cómo fue la detención de Alex, el “rey” del contenido exlusivo?

Tras la inesperada detención Alejandro N ‘Alex’, conocido productor de contenido de plataformas exclusivas, una de sus múltiples novias acaba de romper silencio para revelar detalles sobre cómo se lo llevaron preso.

Melissa Salazar, pareja del poliamoroso productor, se pronunció a través de historias en su cuenta de instagram y compartió que Alex: “Fue detenido afuera del hotel en donde nos estábamos hospedando con toda su familia. Fue una detención, pues, dentro de lo que cabe, tranquila”.

También se sinceró y señaló que tanto ella, como su familia y las otras parejas del creador de contenido, lamentan lo sucedido: “Todos estamos tristes”, señaló Melissa. Sin embargo, la actriz de contenido exclusivo expresó su esperanza por la liberación de Alejandro.

Acerca de la detención de Alex, admitió que se sabe muy poco del proceso y sus abogados serán quienes den alguna actualización:

“Sabemos muy poco del proceso. Los abogados nos irán informando poco a poco lo que va a ir pasando y pues ya estaré platicando con ustedes lo que sus familiares digan y para que ustedes sea cómodo, para que ustedes sepan y me dejen compartirles”, expresó Salazar, quien reiteró su agradecimiento por el apoyo e interés en el caso de Alex.

Melissa Salazar, novia de Alex / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Alex, productor de contenido?

De acuerdo con los reportes oficiales, Alejandro N ‘Alex’, productor de contenido para plataformas cerradas, habría sostenido una relación con una menor de edad de 16 años. La Fiscalía señaló que el productor habría ejercido manipulación para convencerla de grabar contenido íntimo que posteriormente difundiría sin su consentimiento.

No obstante, la situación se agrava, ya que la investigación también señaló que Alejandro habría recibido dinero en un delito considerado como trata de personas.

La denuncia fue emitida por la familia de la menor afectada, luego de descubrir el calvario que la chica vivía. La Fiscalía abrió una orden de aprensión que derivo en el arresto de Alejandro N en Puerto Vallarta.

Alex Marín detenido / Redes sociales

¿Qué dijeron las otras novias de Alex sobre su detención?

Además de Melissa Salazar, otras novias de Alex rompieron el silencio poco después de su arresto. Melany Marín, una de las parejas más conocidas de la relación poliamorosa de Alejandro N, compartió una historia en Instagram en la que dejaba claro el impacto de esta situación en ella: “No sé qué decirles. Me siento muy triste”, señaló la actriz de contenido exclusivo, quien dejó verse emocionalmente afectada.

Por su parte, Itzel Olvera, otra de las parejas compartió igualmente en su cuenta de Instagram:

“No he publicado nada porque ni ánimos de abrir redes tengo. Hay mucha gente preguntando o burlándose de una situación que a muchas de las personas que queremos a Alex sí nos duele. No tengo mucho qué decir solo que Alex no está solo y tenemos fe que todo va a estar bien”, concluyó la creadora de contenido.

Hasta el momento las autoridades de Jalisco no han hecho alguna actualización sobre lo que sigue en el proceso de Alejandro N, pero lo mantienen bajo custodia. Además, las redes sociales del productor fueron desactivadas, posiblemente para que las autoridades tomen control del material albergado en ellas para la investigación del caso de Alex.