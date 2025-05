Influencer francesa critica a los mexicanos por bañarse: “¿Sabían que se van a dañar la piel?”

El mundo del internet vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión, por una influencer francesa que criticó a los mexicanos por bañarse seguido. Y es que, según la creadora de contenido, no solo es algo “extraño”, también es “dañino” para el cuerpo.

Se trata de Vivi Voyage, una joven francesa que vive en México desde hace algunos años y se hizo famosa por compartir contenido comparando la cultura mexicana con la de su país natal.

Vivi Voyage / Redes sociales

¿Por qué bañarse diario es “dañino”? Esto dijo Vivi Voyage

En uno de sus más recientes videos para redes sociales, la influencer expresó que uno de los “choques culturales” más grandes que ha tenido desde que vive en México ha sido ver que la gente se baña diario o, al menos, varias veces a la semana.

“Cosas raras que hacen los mexicanos; bañarse diario, o sea, en serio, ¿por qué se bañan? Aprendí eso hace poco, como que se bañan diario”, manifestó.

La francesa sostuvo que bañarse seguido solo ocasiona daño en la piel y el cabello, principalmente por los químicos que contienen los productos de higiene personal. Incluso, aseguró que lo “correcto” era limpiarse una vez a la semana.

Vivi Voyage “¿Sabían que se van a dañar la piel? Por poner tantos sulfatos y esas cosas. Una vez a la semana está bien, que se lavan el cabello tres veces (a la semana), digo ‘oye, se van a la chin…”

¿Qué dijo Vivi Voyage ante las críticas por decir que bañarse diario es “malo”?

Por supuesto, sus comentarios causaron mucha polémica. La mayoría de los usuarios no dudó en burlarse y hasta preguntarse cuál será su olor corporal. No obstante, algunos la defendieron, argumentando que la joven venía de Francia, un país en el que, según las especulaciones, los ciudadanos no pueden bañarse seguido por la falta de agua.

Siendo consciente de todos los señalamientos en su contra, la joven compartió un video presumiendo que, cuando vivía en su país natal, solo se bañaba una vez cada dos semanas, pero que se tuvo que adaptar a México y “ahora se limpia una vez a la semana”.

Si bien su clip solo buscaba hacer reír a los internautas, a muchos no les pareció “graciosa” su broma y las críticas aumentaron. Hasta el momento, la joven no se ha pronunciado ante esta situación y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para expresar el gran amor que siente por México.

¿Cada cuánto es recomendable bañarse? Esto dicen los expertos

De acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cantidad de veces que una persona debe bañarse depende de muchos factores como el clima, la actividad física o tipo de piel.

No obstante, se recomienda que, si el clima es frío, una persona puede bañarse de dos a tres veces por semana. En tanto que, en altas temperaturas, puede ser necesario hacerlo hasta dos veces al día.

Asimismo, Harvard sugiere limpiar el cuerpo varias veces por semana, enfocándose en la higiene de zonas como axilas y partes íntimas, para evitar resequedad y proteger la barrera natural de la piel. También, si se realiza deporte o estás en ambientes con mucho polvo, se aconseja ducharse diariamente para eliminar bacterias y sudor.

Vivi Voyage / Redes sociales

¿Quién es Vivi Voyage?

Vivi Voyage es una influencer de 25 años que, de acuerdo con sus redes sociales, nació en Francia, pero se mudó a México, específicamente San Luis Potosí, hace varios años. Se hizo popular por hacer videos comparando la cultura de ambos países. También es maestra de francés.

A lo largo de los años, ha estado involucrada en varias polémicas por ciertos comentarios, principalmente relacionados con la gentrificación. Y es que, mientras muchos mexicanos ven malo que los extranjeros vengan a vivir al país, ella dice no entender por qué se está en contra de esto.

Pese a todo, afirma amar México sobre todas las cosas. Incluso, cuando se le preguntó si regresaría a su país natal, dijo que no, pues sostiene que ahora “vive mucho mejor”.

