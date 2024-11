Melissa Robles, vocalista de Matisse, explota contra una fotógrafa en los premios Eliot; ¿qué pasó?

Hace poco, se llevaron a cabo los premios Eliot Awards 2024. Aunque el evento fue todo un éxito, se vio envuelto en polémica por un altercado que Melissa Robles, vocalista de Matisse, tuvo con una fotógrafa.

En el video del incidente, se observa a Melissa y el resto de la agrupación parados en la alfombra amarilla, en espera a que los fotografiaran. Aunque el audio no es muy claro, aparentemente, uno de los fotógrafos habría hecho algo indebido.

Ante esto, la cantante se acerca y le exige que no falte al respeto, lo que provoca una breve, pero acalorada discusión. Al final, se ve cómo se retira de manera acelerada del lugar, dejando a todos los presentes confundidos.

Melissa Robles explica qué pasó en la alfombra amarilla de los Eliot

Tras este suceso, la artista subió un video a redes sociales explicando su versión de la historia. De acuerdo con Melissa, una fotógrafa agredió a uno de los miembros de su equipo, agarrándolo por el cuello y aventándolo contra una valla.

Al ver esta escena, no dudó en reclamarle a esta persona y pedirle que no le tomara fotografías, pues sus acciones le parecieron una “total falta de respeto”.

Melissa Robles “A mí me pareció muy injusto lo que pasó. Las alfombras suelen ser lugares bastante caóticos. Nuestro fotógrafo se agachó educadamente para no estorbar a nadie de la prensa. Veo que una persona, una fotógrafa, lo agarra, tuerce la mano y lo estampa contra la valla metálica”

La joven mencionó que, previo a retirarse, le dio las gracias a todos, excepto a la fotógrafa, a quien tachó de ser una persona “fea”. Aparentemente, esto ofendió a la chica, pues le siguió “gritando de cosas”

“Me siguió gritando cosas y yo así de: ‘Ya me voy’ y me fui. Nadie debería quedarse callado ante una situación así. Evidentemente, no está bien que alguien llegue y así, que de buenas a primeras, agarre a alguien y lo azote porque sí, porque se enojó”, indicó.

Melissa Robles tuvo un altercado con una fotógrafa en la alfombra de los premios Eliot. Ella ya salió a dar declaraciones y explicó cómo estuvo pic.twitter.com/OlkuBJHtq7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 1, 2024

Fans aplauden la acción de Melissa Robles por defender a su equipo

Por supuesto, los fanáticos se solidarizaron con Melissa Robles y la felicitaron por no haberse quedado callada al ver este tipo de situaciones. En tanto que criticaron a la fotógrafa, de quien se desconoce su identidad, por su comportamiento.

Algunos comentarios de los internautas fueron:

“Qué bueno que no dejen pasar esas acciones y pongan un alto. Han andado muy intensos estos días”

“Bien por Melissa, los reporteros y sus fotógrafos en ocasiones son muy groseros con los artistas”

“Se vio muy buena onda ese ‘menos a ti por fea’. Yo le hubiera puesto un estate quieto”

“Hizo lo que debió hacer, ya estuvo con las faltas de respeto por parte de los reporteros”

“Exhiban a la fotógrafa”

“Ojalá despidan a la fotógrafa por nefasta”

Cabe destacar que el colaborador de Matisse se encuentra bien y la agresión que sufrió por la fotógrafa no le causó daños serios.

