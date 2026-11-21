Hace unos días, se hicieron virales unas declaraciones que dio Emilio Osorio sobre la telenovela ‘Rebelde’. El hijo de Niurka fue sumamente criticado por sus palabras, ya que, entre otras cosas, dijo que el proyecto estaba “hecho con las patas”.

Entre aquellos que no dudaron en pronunciarse ante toda esta controversia estuvieron Christian Chávez, quien participó en el melodrama, y Romina Marcos, hermana de Emilio. Te contamos todo lo que dijeron.

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Rebelde es considerada como una de las telenovelas más exitosas de México / Redes sociales

¿Qué dijo Emilio Osorio sobre la telenovela ‘Rebelde’?

Como se sabe, la telenovela ‘Rebelde’, basada en el melodrama argentino ‘Rebelde Way’, fue una de las producciones más exitosas a nivel nacional e internacional. No solo dio origen a la banda RBD, sino que ayudó a muchos de sus actores a catapultar sus carreras artísticas.

Aún hasta hoy sigue siendo considerada como todo un clásico de la televisión mexicana. Incluso la gente se vistió de luto cuando se supo la muerte de Lua Blanco, actriz que interpretó a ‘Roberta’ en la adaptación brasileña de ‘Rebelde’.

Es por ello que muchos no tomaron a bien la opinión que dio Emilio Osorio sobre la producción mexicana. Si bien reconoció que hubo “buenas canciones”, considera que estuvo “hecha con las patas”.

“Yo creo que son muy buenas canciones, excelentes canciones. Las canciones son tan buenas que, imagínate, a mí no me tocó la época. Pero yo creo que la serie en sí está hecha con las patas. Le tengo un cariño muy grande a Pedro Damián, que es el productor”, indicó.

Si bien la crítica estaba más enfocada a la dirección de escena, muchos internautas se sintieron molestos y hasta aseguraron que las novelas de su padre, Juan Osorio, “realmente sí están hechas con las patas”.

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Emilio Osorio dijo que Rebelde estaba hecha con las patas / Mezcalent

Christian Chávez habla de los comentarios de Emilio Osorio sobre ‘Rebelde’

En un reciente encuentro con la prensa, Christian Chávez fue cuestionado sobre lo dicho por Emilio Osorio acerca de ‘Rebelde’. Sorprendentemente, no solo defendió al joven, sino que también reconoció que el melodrama sí tuvo algunos errores en la dirección de escena.

“Dejen al pobre Emilio Osorio. Es entendible; nosotros estamos hablando de una novela de hace 24 años. Obviamente, la calidad de producción no era la calidad de producción a la que estamos acostumbrados al día de hoy. Pero creo que ese tipo de producción tenía su encanto”. Christian Chávez

Considera que Emilio no hizo sus declaraciones con “mala intención” y hasta sostuvo que lo quería mucho, ya que lo conoce desde niño.

“Está dando un comentario que así lo percibe él. Puede que la gente de esta generación lo perciba así. Yo lo quiero mucho”, puntualizó.

¿Qué dijo Romina Marcos sobre los comentarios de su hermano, Emilio Osorio, acerca de Rebelde?

Romina Marcos, hermana de Emilio Osorio y quien ha dado mucho de qué hablar por sus opiniones sobre ‘La granja VIP 2026’, también habló sobre la “funa” contra el actor por hablar de ‘Rebelde’. La joven simplemente se burló de la situación.

“¿Lo están funando por eso? Ay, ya le tocaba una funa a mi hermano. Ya andaba ahí, todo muy perfecto. Ya le tocaba… una funadita de vez en cuando, no hace daño. Luego el ca… me está balconeando en las redes, así que, qué bueno”, indicó.

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