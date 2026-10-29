Emilio Osorio reaviva sospechas de amor con famosa actriz de ‘Siete veces adiós': ¿Olvidó a Romina Poza?

Luego de que Emilio Osorio levantara sospechas de un nuevo romance tras compartir inesperada foto, el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos vuelve a ser relacionado con una actriz tras el estreno de la puesta en escena ‘Siete veces adiós’. ¿Confirman romance? ¡Te contamos los detalles!

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Emilio Osorio reaviva sospechas de amor con famosa actriz / Redes sociales

¿Cómo iniciaron las sospechas de que Emilio Osorio tenía un nuevo romance?

A más de un año de que Emilio Osorio concluyó su historia de amor con Leslie Gallardo, el exhabitante de La casa de los famosos México desató especulaciones de un nuevo romance al compartir una foto junto a una joven actriz.

En la imagen se observa a Emilio Osorio abrazado de una joven de quien no revela su identidad, lo que de inmediato llamó la atención de sus seguidores al reflejar cierta complicidad. Debido a que solo acompañó la publicación con un corazón amarillo, los comentarios no se hicieron esperar.

Uno de los nombres que más sonó entre las reacciones fue el de Romina Poza, joven actriz mexicana; sin embargo, algunos de sus seguidores mencionaron que no se trataba de un romance, sino de la promoción de su próximo proyecto juntos.

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Emilio Osorio reaviva sospechas de amor con famosa actriz. / Redes sociales.

¿Emilio Osorio es relacionado con otra actriz tras rumores de romance con Romina Poza?

Ante las especulaciones de un romance entre Emilio Osorio y Romina Poza, el hijo del productor Juan Osorio levantó nuevamente rumores sobre su vida sentimental, pero en esta ocasión fue relacionado con su compañera Valeria Becerril, con quien comparte créditos en la puesta en escena ‘Siete veces adiós’.

El ‘shippeo’ entre los actores comenzó luego de que debutaran juntos en ‘Siete veces adiós’ el pasado 16 de octubre. La química que mostraron los actores en el escenario del Teatro Ramiro Jiménez en la Ciudad de México hizo que las preguntas sobre un posible romance no se hicieran esperar. ¿Surgió el amor en el teatro?

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Emilio Osorio reaviva sospechas de amor con famosa actriz / Redes sociales, Mezcalent y cortesía

¿Emilio Osorio confirma romance con Valeria Becerril tras actuar juntos en ‘Siete veces adiós’?

En medio del éxito de Emilio Osorio en ‘Tierra de amor y coraje’, el actor acudió junto a Valeria Becerril al programa ‘De primera mano’, donde fueron cuestionados sobre la posibilidad de que exista un romance tras compartir el escenario del musical ‘Siete veces adiós’.

De acuerdo con la actriz, aunque existe una química natural, su relación solo es de amistad. “La quimina que ha surgido naturalmente la dejamos en el escenario. Yo he encontrado en Emilio un gran, gran amigo”, expresó Becerril, a lo que Osorio agregó:

“Evidentemente, en esta ocasión tan específica, el teatro ya te marca un ritmo muy bonito. Y creo que tenemos la confianza de ayudarnos, compartirnos, comunicarnos, enseñarnos, de compartir vivencias”. Emilio Osorio

Al ser cuestionados directamente sobre si existe una relación sentimental fuera del escenario, ambos aseguraron que solo tienen una amistad basada en el respeto y compañerismo que se ve reflejada en la puesta en escena.

“No, al contrario, hay un compañerismo y una amistad muy bonita. Los dos hemos encontrado justo un respeto bien bonito. Nos conectamos mucho y eso está muy bonito”. Emilio Osorio

Por lo tanto, Emilio Osorio no ha confirmado una relación sentimental con Romina Poza o Valeria Becerril, pero sigue triunfando en la pantalla chica y el teatro. ¿Será que pronto se dará una oportunidad en el amor?

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