¿Lizbeth Rodríguez sigue enamorada de Celia Lora? La influencer hace inesperada confesión: “La sigo amando”

Lizbeth Rodríguez volvió a abrir su corazón y sorprendió al hablar de Celia Lora. Después de los besos, las declaraciones de amor y la polémica que protagonizaron, la influencer confesó que todavía guarda sentimientos por la hija de Alex Lora. Pero eso no fue todo: también reveló qué ocurrió entre ellas después de su distanciamiento y si existe alguna posibilidad de recuperar lo que tuvieron. ¿Todavía hay amor?

Mira: Celia Lora revela las insólitas peticiones que le hacen sus seguidores ¡hasta lluvia...!

Instagram: @Lizbeth Rodríguez

¿Lizbeth Rodríguez sigue enamorada de Celia Lora y qué confesó sobre sus sentimientos?

Lizbeth Rodríguez confesó que llegó a enamorarse de Celia Lora y que todavía conserva un cariño especial por ella, pese a las diferencias que marcaron su relación.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, la creadora de contenido habló de lo que vivió con la hija de Alex Lora y reconoció que sus sentimientos fueron más allá de una amistad.

“Sí, es una hermosa y seguramente yo la sigo amando en mi corazón. Yo la quise mucho” Lizbeth Rodríguez

Mira: Celia Lora demanda a Lizbeth Rodríguez ¡por aprovecharse de la fama de su papá!: “Trepadora”

¿Por qué terminaron Lizbeth Rodríguez y Celia Lora y qué pasó con su supuesto romance?

La relación de Lizbeth Rodríguez y Celia Lora comenzó como una amistad cercana, marcada por colaboraciones, apariciones públicas y muestras de cariño que despertaron rumores de un noviazgo.

A finales de 2023, Lizbeth Rodríguez aseguró que mantenía una relación sentimental con Celia Lora e incluso habló sobre la posibilidad de llegar al matrimonio. Sin embargo, la hija de Alex Lora negó que existiera un noviazgo formal, lo que provocó versiones encontradas.

Las diferencias entre ambas se hicieron públicas y terminaron por distanciarlas. Al recordar aquella etapa, Lizbeth reconoció lo difícil que fue aceptar que su vínculo no continuara como ella esperaba.

“Es horrible cuando conoces a alguien de amigo, de pareja, y uno quisiera que las relaciones fueran para siempre”. Lizbeth Rodríguez

Mira: Chela Lora arremete contra Lizbeth Rodríguez tras inventar romance con su hija: “Ni la conocimos”

Lizbeth Rodríguez sí se enamoró de Celia Lora

¿Lizbeth Rodríguez y Celia Lora se reconciliaron tras su polémica separación?

Lizbeth Rodríguez reveló que ya hizo las paces con Celia Lora, después de las diferencias que protagonizaron y que durante un tiempo mantuvieron su relación bajo los reflectores.

Durante la entrevista, Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente qué había ocurrido entre ellas. La influencer explicó que ambas lograron hablar, ofrecerse disculpas y dejar atrás parte de sus desacuerdos.

“Ya estamos bien, nos disculpamos, nos besamos, nos amamos, pero es una relación de lejitos”. Lizbeth Rodríguez

Hasta ahora, Celia Lora, quien recientemente dio de qué hablar al revelar el cambio que la llevó a perder 10 kilos y transformar su figura, no ha reaccionado a las declaraciones de Lizbeth Rodríguez sobre los sentimientos que aún tendría por ella.