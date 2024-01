¿Indirecta para Celia Lora? Lizbeth Rodríguez usó sus redes para mandar un mensaje contundente

Hace poco, Celia Lora fue cuestionada acerca de Lizbeth Rodríguez, luego de que en su momento la influencer asegurara tener una relación con la modelo y hasta dijera que estaban sumamente enamoradas.

En un encuentro con la prensa, la exintegrante de Acapulco Shore negó haber tenido un noviazgo con Lizbeth. Incluso, la acusó de haberse aprovechado de un encuentro que tuvo con sus padres para inventar que eran sus suegros.

“Pensé que era mi amiga. He tratado de llevar una vida tranquila, quiero estar lejos de chismes y estupideces. Alguien que según era mi amiga, en el momento que le presente a mi papá (hizo eso)” Celia Lora

La hija de Alex Lora destacó que lleva 10 años soltera y explicó que no habló detalladamente del tema antes debido a que estaba viajando, pero que su único deseo es que Rodríguez deje de mencionarla.

#CeliaLora le puso ORDEN de RESTRICCIÓN a #LizbethRodríguez por inventar RELACIÓN AMOROSA y molestar a su padre#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Hj6z1ZJnk2 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 18, 2024

Incluso, confesó que llegó a interponer medidas legales en contra de su ahora examiga, pero que no continúo con el proceso, ya que ella creyó que el proceso era una “broma” y nunca se presentó ante las autoridades.

“Le mandaron una notificación, no quiso dar la cara, le hablaron. No sé si cree que es broma, porque para ella todo es broma. Yo no sé si cree que está en su programa, ese que todo es mentira”, dijo.

Lizbeth Rodríguez afirma estar más enamorada que nunca de Celia Lora / Redes sociales

Lizbeth Rodríguez ¿lanzó indirecta a Celia Lora?

Tras estas declaraciones, Lizbeth Rodríguez usó sus redes sociales para expresar que estaba cansada de las personas “hipócritas”. Si bien no mencionó a Celia Lora, especificó que hay gente que, pese a decir que no le gusta el escrutinio público, utiliza a la prensa para llamar la atención.

“No quiero ser tendencia, no me gusta la fama. Tres doritos después, dando un montón de entrevistas. A veces, la gente no se pone de acuerdo en lo que quiere. Me ca…”- Lizbeth Rodríguez

Recordemos que, hace unos meses, la expresentadora de Exponiendo infieles admitió que se sentía muy decepcionada de que Celia hubiera negado su romance.

“Yo digo que ella va a salir perdiendo porque yo la amaba con todo mi corazón. Ella tiene sus momentos ahorita, tiene algo que no sé, ¿qué te digo yo? No estoy en la cabeza de ella, ni en su mente, ni en su corazón”, manifestó.

