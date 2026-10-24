¿Celia Lora bajó 10 kilos sin dieta ni ejercicio? Revela el cambio que transformó su figura y desata debate

El nuevo aspecto físico de Celia Lora no ha pasado desapercibido. La hija de Álex Lora reveló recientemente que logró bajar cerca de 10 kilos en el último año y, para sorpresa de muchos, asegura que no lo consiguió mediante dietas estrictas ni intensas rutinas de ejercicio. Su testimonio no tardó en generar conversación entre seguidores y detractores.

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¿Cómo bajó Celia Lora 10 kilos sin seguir una dieta estricta ni hacer ejercicio?

Celia Lora reveló que su pérdida de peso ocurrió durante aproximadamente un año, después de modificar algunos hábitos alimenticios que mantenía desde hace tiempo. La modelo habló de su transformación en un video publicado en las redes sociales del médico estético Gama Roman.

“De un año para acá, bajé como diez kilos”, confesó la hija del vocalista de El Tri, quien sorprendió al responder que no sigue una dieta específica ni una rutina de entrenamiento cuando el especialista le preguntó cómo mantenía su figura.

El secreto de Celia Lora, según su propio testimonio, fue aprender a organizar sus comidas. La famosa reconoció que antes podía pasar demasiadas horas sin probar alimento, una costumbre que decidió modificar para tener horarios más regulares.

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¿Qué hábitos cambió Celia Lora para perder peso?

Uno de los cambios más importantes que mencionó fue dejar atrás la costumbre de no desayunar y pasar largos periodos sin comer. La famosa reconoció que durante mucho tiempo creyó que saltarse comidas era una buena forma de bajar de peso, pero con el tiempo descubrió que esa práctica no beneficiaba a su cuerpo.

“Era buenísima para pasar mucho tiempo sin comer y eso es malísimo” Celia Lora

Celia explicó que comenzó a realizar tres comidas al día y a prestar más atención a la cantidad de proteína que consumía. Según su experiencia, esos ajustes la ayudaron a sentirse mejor y a notar cambios físicos significativos.

“Aprendí a comer mejor, aprendí a hacer las tres comidas” Celia Lora

Incluso reveló que actualmente hay días en los que despierta con hambre, algo que antes no ocurría y que interpreta como una señal de que su organismo funciona ahora de una manera más equilibrada.

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Celia Lora / Redes sociales

¿Qué tratamiento estético utiliza Celia Lora para cuidar su imagen?

Además de hablar sobre su alimentación, Celia Lora apareció en varios videos mientras recibía procedimientos estéticos en una clínica especializada. El doctor Gama Roman mostró parte de un tratamiento conocido como Exilis Ultra 360, una tecnología estética no invasiva que combina radiofrecuencia y ultrasonido.

Según explicó el especialista, este procedimiento está diseñado para ayudar a tensar la piel, estimular la producción de colágeno y elastina, además de favorecer la reducción de grasa localizada en determinadas zonas del cuerpo.

El tratamiento puede aplicarse en áreas como rostro, cuello, mandíbula, abdomen, brazos, piernas y glúteos.

¿Por qué el cambio físico de Celia Lora dividió opiniones en redes sociales?

El aspecto actual de Celia Lora no pasó desapercibido entre sus seguidores. Aunque muchos la felicitaron por su disciplina y por sentirse cómoda con su cuerpo, otros aseguraron que luce muy distinta a como se veía hace apenas unos meses.

Las fotografías y videos recientes de la influencer generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios dijeron que la notan más delgada que nunca. Incluso algunos se mostraron sorprendidos de que atribuyera la pérdida de peso únicamente a cambios en sus hábitos alimenticios.



“Se ve irreconocible”

“Está demasiado delgada”

“No le creo que sea solo por comer mejor”

“Cada quien decide sobre su cuerpo, pero sí se ve muy diferente”.

Otros internautas, en cambio, salieron en su defensa y recordaron que nadie conoce realmente los procesos personales detrás de los cambios físicos de una persona. También señalaron que Celia nunca afirmó seguir una fórmula para bajar de peso, sino que simplemente compartió su experiencia.

Aquí el antes y después de Celia Lora: