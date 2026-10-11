Queen Buenrostro sorprende con radical transformación y revela sus cirugías ¿Le pesaron las críticas?

¡Queen Buenrostro quedó irreconocible tras su nueva transformación física! La influencer confesó que, después de perder 25 kilos, decidió pasar por el quirófano para conseguir la figura que tanto deseaba. Sin embargo, ante las especulaciones sobre su participación en La mansión VIP, aclaró si las críticas a su apariencia tuvieron algo que ver con su decisión.

Mira: Queen Buenrostro rompe el silencio por los ataques que recibe tras salir de La mansión VIP: “No será la última”

Queen Buenrostro / Redes sociales

¿Cuantas cirugías se hizo Queen Buenrostro para cambiar su figura?

Queen Buenrostro sorprendió al revelar que se sometió a tres procedimientos estéticos: una cirugía de nariz, un cambio de implantes y una intervención en las costillas. En entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, la influencer contó qué se había realizado.

“Mira, me hice la nariz, me cambié los implantes y me luxé las costillas”, confesó Queen. Ante la sorpresa de Ernesto Buitrón, quien preguntó: “¿Te las luxaste?”, ella respondió: “Para tener más cintura. Sí, justo para tener más cintura”.

Queen Buenrostro explicó que su intención era conseguir una cintura más definida, aunque aseguró que ya se sentía a gusto con su apariencia. La creadora de contenido reconoció que quería llevar su transformación física todavía más lejos, después de varios años de cambios en su imagen.

Lee: Queen Buenrostro sufre descuido durante transmisión EN VIVO: Enseñó de más mientras se cambiaba | VIDEO

¿Cómo bajó Queen Buenrostro 25 kilos antes de someterse a sus cirugías estéticas?

Queen Buenrostro aseguró que logró bajar aproximadamente 25 kilos antes de sus operaciones, gracias a cambios en su alimentación, ejercicio y el uso de productos de su marca de suplementos alimenticios, Queen Fit.

Queen Buenrostro “Entonces, yo ya había venido de un cambio de hace unos años, un cambio de imagen muy repentino y muy drástico, porque bajé como 25 kilos. O sea, y los bajé yo, de que con dietas, haciendo ejercicio, con mi marca de proteína, de suplemento alimenticio, que es Queen Fit”.

Sin embargo, la influencer confesó que, pese a su pérdida de peso, todavía quería modificar algunos aspectos de su cuerpo: “Entonces estuve con eso, ¿no? Pero pues ahorita decido: ‘¿Sabes qué? Me voy a operar porque quiero’. O sea, me encantaba mi cuerpo, pero quería que me súper fascinara”.

Lee: La Bebeshita niega haber iniciado pleito con Queen Buenrostro en Corea, asegura que “no controla el alcohol”

¿Queen Buenrostro tenía inseguridades con su cuerpo después de bajar 25 kilos?

Queen Buenrostro reconoció que, tras perder 25 kilos, notó piel sobrante y que su cintura no tenía la apariencia que buscaba. Durante la entrevista, Ernesto Buitrón le preguntó si existían inseguridades detrás de su decisión de operarse.

“Pues mira, te digo, o sea, me gustaba mucho mi cuerpo, ¿no? Pero siempre uno busca, de cierto punto, algún tipo de perfección. Entonces, el tema mío es que me sentía delgada, pero sentía, por eso que te comento de los 25 kilos que bajé, había mucha piel, por ejemplo, que me sobraba, o la cintura no se me veía tal cual como yo buscaba que se me viera”.

Además, Queen Buenrostro reveló que la cirugía de nariz era algo que llevaba años deseando, pero que había pospuesto por miedo: “Y ya también por ahí dije: ‘Pues ya estoy ahí, me hago la nariz’, que es algo que había pensado hacerme hace muchos años, pero por miedo nunca me lo hice. Entonces, pues no sé, como que dije: ‘Es mi momento’”.

Queen Buenrostro hace un cambio radical en su imagen con varias cirugías😱 para sentirse mejor #ebninforma #ernestobuitronnews #queenbuenrostro https://t.co/FBiiy15dQk — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 10, 2026

¿Queen Buenrostro se operó por las críticas que recibió en La mansión VIP?

Queen Buenrostro desmintió que sus cirugías estéticas fueran consecuencia de las críticas que recibió en La mansión VIP. La influencer aseguró que sus planes de operarse comenzaron mucho antes de ingresar al reality, por lo que rechazó que los comentarios sobre su apariencia motivaran su transformación.

“De hecho, este tema quirúrgico yo ya lo tenía en mente y planeado hace mucho tiempo, o sea, mucho antes de La mansión. Porque también mucha gente piensa de que: ‘Ay, se operó por las críticas de La mansión’”. Queen Buenrostro

Queen Buenrostro explicó que su participación en series y realities había retrasado sus operaciones, pues necesitaba encontrar un espacio en su agenda para recuperarse: “O sea, realmente yo con el cirujano había hablado un año antes de La mansión, pero por X o Y, gracias a Dios me cae mucho trabajo, justo por también el tema de las series que estoy metiéndome o de los realities en los que salgo. Entonces no habíamos encontrado el momento, porque también sabes que un procedimiento quirúrgico tienes que tener meses de recuperación”.

Finalmente, la influencer consiguió una fecha con su cirujano y decidió aprovechar la oportunidad:

“Entonces, gracias a Dios, tuve la oportunidad de reservar. Me dieron fecha porque el cirujano con el que me hice es muy bookeado. Entonces ya me dio una fecha, se le abrió y dije: ‘Es mi momento’. Y ya decidí hacerlo”. Queen Buenrostro

Actualmente, la influencer sigue recibiendo críticas por la apariencia de su nariz, ya que el cambio físico ha sido muy evidente para algunos usuarios en redes sociales. Incluso, varios internautas la han comparado con Melman, la jirafa de la película Madagascar, debido a sus facciones tras la cirugía. Lejos de molestarse, Queen Buenrostro se tomó los comentarios con humor y ha respondido con naturalidad a las comparaciones.