Claudia Martín enfrenta las críticas a su cuerpo tras convertirse en mamá: ¿problemas para regresar a la TV? VIDEO

Luego de que Carlos Said saliera en defensa de Claudia Martín ante los constantes comentarios negativos por su cambio físico, tocó el turno de que la actriz de telenovelas rompiera el silencio sobre las críticas que enfrenta tras darle la bienvenida a su primogénito. ¿No le importa lo que dicen? ¡Te contamos los detalles!

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Claudia Martín enfrenta fuertes críticas por su cambio físico. / IG: @claudia3martin / @carlossaidcs

¿Qué dijo Carlos Said sobre los ataques al físico de Claudia Martín?

Luego de que Carlos Said y Claudia Martín robaran suspiros al compartir una candente fotografía juntos, el actor fue cuestionado por la prensa sobre los constantes comentarios negativos que recibe su pareja a casi un año de haberse convertido en mamá. Lejos de engancharse el galán de telenovelas lamentó que existan ese tipo de posturas.

“Tú recibes de la gente lo que son ellos en realidad. Uno da lo que es; si tú das amor, eres amor; si das odio, si das palabras de hate, pues es lo que eres. Entonces, más que enojarme con ese tipo de gente, me da tristeza; imagínate cómo ha de ser su vida, no la han pasado a lo mejor muy bien”. Carlos Said

De esta manera, el actor de melodramas como Me declaro culpable y Si nos dejan dejó claro que prefiere concentrarse en su faceta como papá junto a su esposa Claudia Martín, resaltando que no siente coraje, sino tristeza por quienes dedican su tiempo a hacer ese tipo de comentarios.

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Carlos Saíd lamentó las críticas al físico de su esposa, Claudia Martín. / Foto: Redes sociales

¿Claudia Martín busca recuperar su figura para regresar a las telenovelas?

En un reciente encuentro con la prensa, Claudia Martín, acompañada por su esposo, se sinceró sobre la transformación que atraviesa su cuerpo tras la maternidad y respondió sin rodeos a quienes juzgan su cuerpo y su futuro en la televisión.

De acuerdo con la protagonista de éxitos como Sin tu mirada y Los ricos también lloran, más allá de la estética, su prioridad absoluta la salud. Aunque reconoce que la imagen es una herramienta clave en la actuación, dejó claro que propuestas de trabajo no le ha faltado, pero por ahora vive un proceso de recuperación tras dar a luz:

“El físico, como bien dices, es importante, pero es un proceso. Lleva tiempo recuperarte, recuperar tu salud; primero es la salud antes que el físico y en eso estamos. Yo creo que todo es un proceso, no hay prisa y afortunadamente han habido propuestas”. Claudia Martín

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¿Claudia Martín en busca de su segundo bebé pese a las críticas a su cuerpo?

Antes de que la actriz rompiera el silencio sobre los ataques a su físico, Carlos Said se sinceró sobre las posibilidades de ampliar la familia y tener un segundo hijo junto a Claudia Martín. Aunque el actor no descartó la idea, señaló que prefiere ir respetar el proceso de su esposa en la maternidad:

“Ya sabes que las mujeres tienen que recuperarse más después de un embarazo; no son enchiladas. Clau dio a luz a un bebé enorme que tendría que pesar siete kilos y ya pesa 12; está grandote”. Carlos Said

Por el momento, la pareja se alistan para celebrar a lo grande el primer año de vida de su primogénito. Y lejos de engancharse en los ataques por el físico de la actriz o sus candentes publicaciones, Claudia y Carlos eligen disfrutan su etapa como papás primerizos.

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