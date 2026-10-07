Carlos Said defiende a Claudia Martín, de los ataques a su físico tras convertirse en mamá: “Me da tristeza”

Después de que Claudia Martín y su esposo, Carlos Said, sorprendieran con candente foto tras convertirse en padres, la actriz de melodramas como ‘Amores con trampa’ y ‘Sueño de amor’ se enfrentó a una ola de críticas por sus cambios físicos. ¿Qué opina el actor de los comentarios negativos? ¡Te contamos los detalles!

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Carlos Said responde tajante a las críticas a Claudia Martín. / Instagram: @claudia3martin

¿Cuándo se convirtió en mamá Claudia Martín junto a Carlos Said?

Claudia Martín y Carlos Said anunciaron el nacimiento de su primer hijo durante la Navidad de 2025 con emotivas fotos que dejaron al descubierto su felicidad por recibir a su primogénito. La publicación estuvo acompañada por el texto:

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín, bienvenido a la familia”. Claudia Martín

Rápidamente, las imágenes se llenaron de muestras de cariño por parte de amigos y colegas, quienes esperaban el nacimiento del menor desde que la pareja dio a conocer que se convertirían en padres poco después de llegar al altar.

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Claudia Martín y Carlos Said anunciaron la llegada de su bebé en redes. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Claudia Martín y Carlos Said han sido blanco de críticas?

Desde que Claudia Marín y Carlos Said revelaron que estaban esperando un hijo con candentes fotos, los actores se volvieron blanco de críticas, las cuales aumentaron principalmente para la actriz tras convertirse en mamá y sufrir cambios físicos.

Pese a los comentarios negativos, la pareja ha seguido deleitando a sus seguidores con fotos con muy poca ropa, lo que no ha sido del agrado de todos, pues constantemente se enfrentan a reacciones como:



“Claudia se acorriento con ese a su lado”.

“Estos sí se pasan”.

"¿Qué necesidad de exhibirse de esa manera?”

Ante las críticas por el físico de su esposa y sus publicaciones juntos, Carlos Said fue cuestionado al respecto; más allá de molestarse, reflexionó sobre lo que pueden tener las personas en su interior al hacer ese tipo de comentarios en redes.

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Claudia Martín y Carlos Said se enfrentan a críticas constantemente. / Instagram: @claudia3martin, Instagram: @carlossaidcs

¿Cuál es la respuesta de Carlos Said a los comentarios negativos sobre su esposa?

En un encuentro con la prensa, Carlos Said, acompañado por su esposa Claudia Martín, aseguró que no se molesta al leer los comentarios negativos sobre el físico de su esposa tras casi un año de haberse convertido en mamá; al contrario, lamenta que existan ese tipo de posturas.

“Tú recibes de la gente lo que son ellos en realidad. Uno da lo que es; si tú das amor, eres amor; si das odio, si das palabras de hate, pues es lo que eres. Entonces, más que enojarme con ese tipo de gente, me da tristeza; imagínate cómo ha de ser su vida, no la han pasado a lo mejor muy bien”. Carlos Said

De esa forma, el actor de melodramas como ‘Si nos dejan’ y ‘Juegos de amor y poder’ dejó claro que más que enojo siente tristeza al leer ese tipo de comentarios; además, se mostró feliz junto a su esposa, Claudia Martín, en su nueva etapa como papás.

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