Sofía Rivera Torres presume increíble figura tras bajar, ¡34 kilos! Así luce: “Es una decisión” VIDEO

Sofía Rivera Torres habló sobre su cambio físico. Luego de bajar 34 kilos, cuenta cómo fue el proceso tras convertirse en madre por primera vez junto a Eduardo Videgaray, su esposo y famoso conductor mexicano. ¿Qué hizo la conductora sobre cómo logró este cambio, así como todo su proceso tras los comentarios en redes? Te contamos todo.

Sofía Rivera Torres se convirtió en mamá hace más de un año / IG: @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres, conductora y panelista de La casa de los famosos México 2025, se convirtió en madre apenas unas semanas antes, en abril del 2025, por lo que su cuerpo sufrió algunos cambios.

Sin embargo, esto no frenó los planes y proyectos que Sofía tenía dentro de la televisión. ¿Qué dijo la conductora?

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Sofía Rivera Torres en La casa de los famosos México / Especial

Sofía Rivera Torres revela cómo bajó 34 kilos

La conductora Sofía Rivera Torres habló recientemente con la prensa sobre su cambio físico y los comentarios en redes.

Ser fuerte es una decisión, decir ‘eso no me va a afectar porque yo me conozco'; si es verdad lo que están diciendo ¿por qué te enojas?, y si no es verdad lo que están diciendo ¿por qué te enojas? Sofía Rivera Torres

Reflexionó que todo fue cuestión de mentalizarse y tomar las cosas como vienen. Aseguró que nunca dejó de reconocer su realidad. Mencionó que se aceptó tal como estaba y trabajó para cambiar esa situación:

Todo el tiempo que yo estuve gorda no chillé, no me victimicé, dije ‘estoy gorda, voy a abrazar la realidad, me voy a exponer, voy a enseñarle al mundo que gorda, flaca, con celulitis, sin celulitis, así me expongo, facturamos, se puede. Sofía Rivera Torres

Rivera Torres compartió en Instagram fotografías de momentos clave de su transformación, con imágenes del antes y el después, así como del ejercicio y el esfuerzo que realizó para recuperar su peso. ¡Gran cambio!

Sofía Rivera Torres muestra sus cambios físicos / Redes sociales

Mientras todo esto pasa, miles de seguidores e internautas han quedado sorprendidos por la figura mostrada, asegurando que ahora, Sofía es un ejemplo para todos los que buscan un cambio. ¡Luce radiante!

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¿Quién es Sofía Rivera Torres?

Sofía Rivera Torres es una actriz y conductora mexicoamericana, parte de LCDLFM, con una importante carrera en televisión y teatro, por lo cual, se ha convertido en un rostro reconocido entre el público mexicano.

Su debut formal se dio en 2014, comenzando su carrera televisiva con All access, un programa de música electrónica transmitido por E! para toda Latinoamérica. En 2016 se integró a Imagen Televisión como conductora de espectáculos en algunos noticieros.

Su carrera se extendió hasta alcanzar la actuación, pues en 2021 participó en la telenovela Si nos dejan. Después llegó Cabo, melodrama en el que hizo el papel de Karen Escalante.

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