¿Alicia Villarreal llegó a un acuerdo con Cruz “N” tras embarazo de Melenie Carmona? “Aquí se lucha”

El conflicto legal entre Alicia Villarreal y su exesposo, Cruz “N”, es una de las batallas más conocidas del mundo del espectáculo. Luego de que la hija de la cantante, Melenie Carmona, anunciara su embarazo, la intérprete fue cuestionada sobre la posibilidad de un acuerdo con el también artista. ¿Limaron asperezas?

Alicia Villarreal en batalla legal con Cruz “N” / Mezcalent/Redes sociales

¿Por qué Alicia Villarreal y Cruz “N” están en batalla legal?

Lo que durante años fue una relación alejada de la polémica terminó convertido en un proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz “N”, el cual, se hizo público en febrero de 2025.

Pocos días después, durante un concierto, Alicia hizo la señal internacional de auxilio por violencia y más tarde se presentó ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León para denunciarlo por violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos.

En abril de 2025 se celebró la primera audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey, sin que se establecieran medidas cautelares claras. En julio, Cruz “N” faltó a una audiencia y se giró una orden de aprehensión en su contra, aunque después obtuvo un amparo que la dejó sin efecto.

Por último, en noviembre de 2025, el productor fue vinculado a proceso por violencia familiar. Seguirá el proceso en libertad, con prohibición de salir del país y de acercarse a Villarreal, mientras que él anunció que presentará una contrademanda por difamación.

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Alicia Villarreal y Cruz “N” en conflicto legal / Redes sociales

Alicia Villarreal habla del embarazo de Melenie Carmona y un posible acuerdo con Cruz “N”

En un reciente encuentro con la prensa, Alicia Villarreal fue cuestionada sobre el embarazo de su hija, Melenie Carmona, y la posibilidad de que su batalla legal con Cruz “N” pueda detenerse en esta etapa.

Sin embargo, la “Güerita consentida” respondió tajante y negó cualquier tipo de opción de que esto pueda suceder:

No, no hay acuerdo. Aquí se lucha por las cosas que deben de ser justas. A veces no es tan rápido ni tan fácil, me da un poco de preocupación todas las mujeres que realmente pasan cosas más graves. Alicia Villarreal

Posteriormente, Cibad Hernández también habló, y mencionó que, tras las especulaciones que han rodeado a la pareja y a Alicia, llevarán de manera más privada su relación, pues cree que “ser públicos” no les ha ayudado:

Nos hemos mantenido y nos queremos mantener un poco alejados del ojo público. De nada ha servido ser tan públicos. Nadie lo ha aprovechado, al contrario, nos han atacado demasiado. Cibad Hernández

Por tanto, Alicia NO considera un supuesto acuerdo con Cruz “N” . ¿Cuándo terminará todo?

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¿Bebé de Melenie Carmona será niño o niña?

Aunque Melenie Carmona no ha dicho públicamente si espera niño o niña, ciertos detalles de su baby shower han hecho pensar que podría tratarse de una niña.

La fiesta estuvo ambientada sobre todo con flores y adornos en rosa y tonos pastel. Además, la hija de Alicia Villarreal llevó un vestido rosa para la ocasión, lo que provocó que varios usuarios en redes especularan sobre la llegada de una pequeña.

A esto se suma que, tiempo atrás, Cruz “N” habría comentado que estaba comprando regalos para “la niña”, una frase que también avivó las sospechas sobre el sexo del bebé.

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