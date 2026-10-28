¿Melenie Carmona harta de los rumores? Tras celebrar el baby shower de su bebé, ¿confirma que llegará al altar?

Luego de que Melenie Carmona celebrara el baby shower de su bebé en Monterrey, surgieron rumores sobre el género y un posible compromiso de la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, situación que hizo estallar a la joven exparticipante de ‘Juego de voces’. ¿Desmiente estar en planes de boda? ¡Te compartimos los detalles!

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Melenie Carmona estalla por rumores de boda tras su baby shower. / Redes sociales

¿Cómo celebró Melenie Carmona el baby shower de su bebé en Monterrey?

Después de que Melenie Carmona confirmara su embarazo tras meses de rumores, la joven se reunió con su mamá en Monterrey para celebrar el baby shower su bebé. A través de sus redes sociales, compartió diversas imágenes y videos del momento, lo que generó nuevas especulaciones.

Debido a que en el material difundido en redes se puede observar que la hija de Arturo Carmona utilizó un vestido rosa y gran parte de la decoración del evento fue del mismo color, algunos usuarios lo interpretaron como una señal de que el bebé será niña, noticia que aún no ha sido confirmada.

Además, la cuenta ‘Chamonic’, especializada en temas de espectáculos, señaló que en el baby shower, organizado por Alicia Villarreal, estuvo presente la familia del prometido de Melenie, con quien podría llegar al altar en 2027. “Estuvo presente la familia del prometido de Mel, con quien se espera que llegue al altar el próximo año, pues ya está comprometida”.

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Melenie Carmona estalla por rumores de boda tras su baby shower. / Captura de pantalla

¿Melenie Carmona molesta ante rumores de supuesto compromiso tras confirmarse su embarazo?

En medio de las versiones que circularon sobre la vida sentimental de Melenie Carmona, la exparticipante de ‘Juego de voces’ compartió una serie de mensajes en su cuenta de Instagram en los que mostró su descontento por lo dicho sobre su relación.

“Yo enterándome por los medios de mi propio compromiso. Una urgencia bruta que tienen por casarme. Si no ven información aquí, en mi perfil, o que salga de mi boca, no crean nada de lo que se dice”. Melenie Carmona

Posteriormente, hizo énfasis una vez más en que su pareja no está interesada en pertenecer al ojo público, por lo que no considera un logro que las cámaras los lleguen a captar. De esa manera, la hija de Alicia Villarreal dejó entrever que por el momento no hay planes de boda y se encuentra viviendo las etapas de su embarazo.

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Melenie Carmona estalla por rumores de boda tras su baby shower. / Captura de pantalla

¿Cuál fue la reacción de Alicia Villarreal y Arturo Carmona al embarazo de Melenie Carmona?

A través de la emotiva foto con la que Melenie Carmona confirmó su embarazo, Arturo Carmona y Alicia Villarreal externaron su felicidad por convertirse en abuelos. El primero en dejar un comentario fue el galán de telenovelas, quien escribió:

"¡Serás la mami más hermosa del planeta! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor. ¡Te amo, mi niña!"; posteriormente, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ también dejó al descubierto su felicidad al expresar: “Dios te bendiga y te proteja siempre”. Los amo mucho”.

Por el momento, sobre las versiones que circulan de una posible boda de Melenie Carmona, Arturo Carmona y Alicia Villarreal no se han pronunciado al respecto, pese a que la familia parece estar más unida ante la llegada de un nuevo integrante. ¿Sorprenderán el próximo año?

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