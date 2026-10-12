¿Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal? Actor habla del trabajador de la cantante y agresor de su hija

La polémica ha alcanzado a Alicia Villarreal, pues han reportado que la “Güerita consentida” mantiene una presunta relación laboral con el supuesto agresor de su hija Melenie. Ante esto, Arturo Carmona rompió el silencio y dio su punto de vista a esta situación. ¿Molesto?

Arturo Carmona defiende a su hija Melenie / Foto-Ig: Arturo.carmona

¿Quién aseguró que el presunto agresor de Melenie Carmona trabaja con Alicia Villarreal?

En una reciente entrevista para TVNotas, Francisco Cantú afirmó que el presunto agresor de Melenie Carmona seguiría en contacto con la cantante, pues además de mantenerse laborando con ella, es su sobrino.

Según sus palabras, esto no sería coincidencia, pues hay un presunto interés detrás de la intérprete:

Que Alicia siga insistiendo en contratarlo (al supuesto agresor) para ahorrarse algunos dolaritos, unos pesitos, se me hace de mal gusto. Esto no debería pasar, especialmente cuando le pasó algo a esa persona tan importante en su vida, como lo es su hija. Francisco Cantú

Además, Cantú insistió en que le parece inaceptable que siga teniendo cerca a alguien que le hizo daño a su hija. En su testimonio, Francisco señala que dicha persona ha estado con Villarreal desde hace bastante tiempo:

Ya tiene rato trabajando con el sobrino. Cuando yo andaba de gira con ella, él ya era parte de su staff. No entiendo el punto de contratar a alguien que, supuestamente, le hizo daño a tu hija. Francisco Cantú

Este tema es algo que ha sido una constante crítica hacia Alicia, no es algo reciente, por lo que se ha mantenido como una importante polémica en el mundo del espectáculo.

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Francisco Cantú dice que agresor de Melenie Carmona trabaja con Alicia Villarreal / Archivo TVNotas y redes sociales

Arturo Carmona reacciona a declaraciones sobre el presunto agresor de Melenie Carmona

Como era de esperarse, Arturo Carmona, padre de Melenie Carmona, habló al respecto sobre las declaraciones hechas por Francisco Cantú en TVNotas, las cuales, no negó, incluso asegurando que este tema lo conoce desde tiempo antes.

Carmona se dijo molesto ante esto, y dijo que sigue luchando para que haya justicia:

Es un tema que ahí está, es un tema que tiene varios años del cual hemos estado bastante inconforme la familia. Y espero pronto se aclare, ha habido procedimientos de una u otra manera en el apoyo para mi hija. Es algo para mí y para mucha gente, pero sobre todo para nuestra hija que es reprobable. Arturo Carmona

Aunque se ha manejado la posibilidad de que Arturo reciba “órdenes” de ya no hablar de dicho tema, él se mantiene firme, pues los conductores del programa “BerisTime”, creen que él tiene el derecho de dar su opinión, más aún, tratándose de su hija.

Siempre la apoyo con lo que ella decida hacer, lo que ella decida estar. Arturo Carmona, en caso de que Melenie quiera retomar el caso

¿Habrá respuesta por parte de Alicia Villarreal?

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¿Cuándo denunció Melenie Carmona que fue víctima de presunto abuso?

En 2021 Melenie Carmona dio a conocer el presunto abuso que sufrió en 2016, cuando un primo la tocó indebidamente, luego de que lo dejaran a cargo de ella:

Fue un día cansado para mí, me quedé dormida muy rápido. Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada, diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa. Yo tomé la pend*ja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más, cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Melenie Carmona

Hasta esta declaración hecha en 2021, fue que Arturo Carmona y Alicia Villarreal se enteraron de esta delicada situación, pues a lo largo de los años sintió que ella “era la culpable” de todo:

Fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie. Me hiciste sentir como si fuera mi culpa, y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de ching*quedito todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe. Melenie Carmona

Por lo pronto, la opción de que Melenie Carmona (actualmente embarazada) retome el caso, está cada vez más cerca. ¿Será que sí?

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