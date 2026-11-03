¿Cibad Hernández y Arturo Carmona en Ring Royale? Pareja de Alicia Villarreal lanza dardo: “Peleo con viejitos”

Luego de que Arturo Carmona se sincerara sobre un posible encuentro con Cibad Hernández durante el nacimiento de su nieto, bebé de Melenie Carmona, la actual pareja de Alicia Villarreal rompió el silencio sobre la posibilidad de subir al ring con la expareja de la cantante. ¿Hay tiro cantando? ¡Te contamos los detalles!

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¿Ring Royale enfrentará a Cibad Hernández y Arturo Carmona? / Facebook: Arturo Carmona/ Instagram: Chismecito Channel

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre la idea de encontrarse con Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal?

Luego de que Melenie Carmona confirmara su embarazo tras meses de rumores, Arturo Carmona fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a coincidir con Cibad Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, en algún evento familiar como el nacimiento de su primer nieto.

El galán de melodramas explicó que respeta las decisiones de la intérprete de ‘Te aprovechas’ y considera que tiene derecho a rehacer su vida, situación que es independiente de la relación que mantienen como padres de Melenie Carmona y próximos abuelos. Sin embargo, se mostró desinteresado en tener una amistad con Cibad Hernández.

“Yo respeto a la mamá de mi hija. Sus decisiones son personales y no deben influir en nuestro entorno familiar, en nadie de nosotros. Yo tomaría las cosas de la manera más normal, como una persona que está rehaciendo su vida”. Cibad Hernández

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¿Ring Royale enfrentará a Cibad Hernández y Arturo Carmona? / Redes sociales / Captura de pantalla

¿Cibad Hernández le propuso a Arturo Carmona subir al ring tras sus declaraciones?

Ante el revuelo que han causado las diversas declaraciones de Arturo Carmona, Cibad Hernández fue cuestionado sobre si le interesaría subir al ring con el actor. Sin titubeos, el novio de Alicia Villarreal descartó la idea de un combate directo, pero no desaprovechó la oportunidad para lanzar un fuerte dardo.

“No peleo con viejitos, pero pónganme a alguien más”. Cibad Hernández

Posteriormente, aclaró que hasta el momento no ha recibido una oferta formal para ser parte de Ring Royale, aunque no cerró la puerta por completo a participar en un show de ese tipo. “No me han propuesto nada, no sé si el señor ha dado esas declaraciones. Me subo al Ring Royale si me hacen la invitación”.

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¿Cibad Hernández se subiría al ring con Arturo Carmona? 👇| 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/gZdkWfsLcG — Chismorreo (@ChismorreoTv) November 3, 2026

¿Qué piensa Cibad Hernández sobre la ‘relación’ entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal?

Por otra parte, respecto a la convivencia de Arturo Carmona y Alicia Villarreal ahora que están por ser abuelos, Cibad Hernández descartó tener una amistad con Carmona y respaldó la postura que el actor expresó antes.

“Creo que yo en particular no tengo nada que ver con el señor. No tendría por qué convivir; él lo dijo algún día: ‘Él elige con quién tomarse una chela, yo también’”. Arturo Carmona

Finalmente, dejó en claro que considera que la etapa de Arturo Carmona junto a la cantante quedó en el pasado y que actualmente solo existe un lazo como padres: “Yo creo que ahorita ni siquiera está en la vida de Alicia, cada quien es papá desde su trinchera”, sentenció.

Por el momento, Arturo Carmona no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Cibad Hernández y tampoco ha manifestado un interés por ser parte de Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris.

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