¿Arturo Carmona “pelusea” al novio de Alicia Villarreal? Responde si quiere que esté en el nacimiento de su nieto

Tras confirmarse el embarazo de Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, han surgido muchas preguntas acerca del nacimiento de su bebé, una posible boda y qué tanto se involucrarían las parejas que ha tenido la cantante en este momento para la familia.

Al respecto, Arturo Carmona habló sobre la posibilidad de coincidir con Cibad Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, así como con Cruz, exesposo de la cantante.

¿Qué fue lo que respondió Arturo Carmona?

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Arturo Carmona / Redes sociales

¿Qué opina Arturo Carmona sobre la relación de Melenie Carmona con su mamá, Alicia Villarreal?

En una entrevista, Arturo Carmona habló sobre la nueva etapa que está por comenzar en la vida de Melenie y cómo la está viviendo en compañía de su familia.

Respecto a su mamá, Alicia Villarreal, y la cercanía que ambas han mostrado durante las últimas semanas, Arturo Carmona se mostró contento de que madre e hija estén recuperando esa cercanía, pues consideró que será de gran ayuda y representará un importante apoyo para Melenie durante esta nueva etapa de su vida.

“Me da mucho gusto ver que están juntas disfrutando esto. Me encanta verlas juntas en esta nueva etapa próxima de nuestra hija.” Arturo Carmona

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Melenie Carmona y Arturo Carmona / Redes sociales

¿Arturo Carmona coincidirá con Cibad Hernández en el nacimiento de su nieto?

Una posibilidad es que Arturo Carmona, padre de Melenie, llegue a coincidir con Cibad Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, durante el nacimiento de su nieto,

Al respecto, los reporteros le preguntaron a Arturo Carmona cómo tomaría un encuentro con Cibad y cuál es su perspectiva sobre la posibilidad de convivir con él en ese momento.

El actor tomó la situación con tranquilidad y aseguró que respeta las decisiones que toma su exesposa, pues considera que Alicia tiene derecho a rehacer su vida. Por ello, dejó claro que su relación con la cantante y la nueva pareja de ella son asuntos independientes de su papel como padre y próximamente abuelo.

Arturo señaló que él respeta que Alicia esté viviendo una nueva etapa sentimental.

“Yo respeto a la mamá de mi hija. Sus decisiones son personales y no deben de influir en nuestro entorno familiar, en nadie de nosotros. Yo tomaría las cosas de la manera más normal, como una persona que está rehaciendo su vida.” Arturo Carmona

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¿Arturo Carmona será papá nuevamente?

Respecto a la posibilidad de volver a ser papá, Arturo Carmona no la descarta, aunque aseguró que actualmente no es un propósito ni una meta que tenga a corto o mediano plazo.

Además, explicó que por ahora tampoco es algo que contemple debido a que no tiene pareja. Arturo aseguró que, si en algún momento llega a iniciar una relación, espera que sea con una persona con quien pueda permanecer toda la vida y, si eventualmente se da la posibilidad de tener un hijo, estaría dispuesto a aceptar nuevamente la paternidad.

“Aunque va a parecer raro, ¿verdad? Sí me gustaría (volver a ser papá), pero no está dentro de mi radar de posibilidades o prioridades (...) No tengo pareja, y si se llega a dar el momento de volver a ser padre, me encantaría” Arturo Carmona

En un momento, Alicia Villarreal se molestó con Arturo Carmona por revelar información sensible sobre su madre, pero parece que esas asperezas quedaron atrás por el bien de su hija en común.

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