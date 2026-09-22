Arturo Carmona se va contra Alicia Villarreal tras dichos sobre el carácter de su hija “es muy ególatra”: VIDEO

Luego de que Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, confirmó su embarazo, ambos famosos siguen acaparando los titulares. Incluso, la cantante causó revuelo luego de que lanzara mordaces comentarios sobre la joven, ahora el actor le contesta, ¿qué dijo? Aquí te contamos todos los detalles.

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Arturo Carmona habla de Melenie Carmona y Alicia Villarreal / Liliana Carpio y redes sociales

Arturo Carmona sale en defensa de Melenie y se lanza en contra de Alicia Villarreal

En su más reciente encuentro con la prensa, Arturo Carmona fue cuestionado sobre los dichos de Alicia Villarreal sobre la hija de ambos, y por supuesto el actor no pudo quedarse callado asegurando que él esta orgulloso de quien es Melenie:

“Es creo que muy ególatra decir ‘yo soy así y debió haber sido mi hija así’. Mi hija nació, a los ojos de su padre y de su madre, perfecta en todos los sentidos, y mi hija conforme a lo que le ha tocado vivir, sus experiencias de vida, se le ha forjado ese carácter” Arturo Carmona

Respecto a las declaraciones de Villarreal en las que mencionó que su hija tenía el mismo carácter de su padre, dando a entender que eso no es algo positivo, Carmona declaró:

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el presunto embarazo de Melenie Carmona? / Foto-Ig: Arturo.carmona

“Mi hija así es, no me gusta que lo vea como si fuera un defecto, al contrario, mi hija es hermosa, tiene un gran corazón, tiene muchas virtudes” Arturo Carmona

Finalmente, Arturo Carmona sorprendió al asegurar que jamás pondría en tela de juicio la educación que Alicia Villarreal le dio a su hija en su momento, y que él siempre ha exaltado esa parte de la cantante: “ha sido una excelente mamá”.

¡Arturo Carmona otra vez contra Alicia Villarreal! 😶 El actor arremetió nuevamente contra su expareja luego de que ella opinara sobre el carácter de su hija y señalara que se parece al de él. 🟠🤨#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/2X8jnfsQUp — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 21, 2026

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Alicia Villarreal tilda de chismoso a Arturo Carmona

Ante de este enfrentamiento, Alicia Villarreal ya había dado de que hablar luego de que llamara chismoso a su exesposo y padre de su hija, después de que el actor cometiera la indiscreción de revelar que Melenie estaba embaraza, aún cuando la joven no había hecho el anuncio público.

“…Tampoco debiste adelantar el anuncio del embarazo de nuestra hija. Te pido respeto y distancia con nuestros asuntos familiares”, escribió la intérprete en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Arturo Carmona por supuesto le envío un mensaje a su ex asegurando que él no es una persona ajena a las cosas que pasan con su hija, y que también puede opinar y compartir noticias que para él tienen relevancia, sobre todo ahora que ambas están distanciadas.

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Alicia Villarreal y Melenie Carmona / Redes sociales y canva

¿Por qué están distanciadas Alicia Villarreal y Melenie Carmona?

Desafortunadamente la relación entre Alicia Villarreal y Melenie Carmona está en un momento bastante complicado, pues ambas han protagonizado momentos de mucha tensión luego de que la cantante se separara de Cruz N.

De acuerdo a dichos de Melenie, desde hace mucho tiempo ha lidiado con actitudes nada maduras de su madre sobre todo en el terreno sentimental, por lo que ahora su prioridad son sus hermanos, y por supuesto el bebé que viene en camino.

Además, la hija de Arturo Carmona le habría pedido a su madre discreción tras iniciar una nueva relación con Cibad Martínez luego de su divorcio de Cruz N, y la cantante hizo caso omiso, provocando un nuevo punto de tensión entre ambas.