¿Traición a Alicia Villarreal? Cruz N revela que cantará en la boda de Melanie Carmona: VIDEO

No cabe duda que Melenie Carmona se puede considerar como una de las mujeres más afortunadas del mundo, pues no solo está entrando a una hermosa etapa al estar embaraza, sino que también tiene de su lado el amor de dos hombres que la aman y la defienden, como en el caso de Arturo Carmona quien no se detuvo y la respaldó tras los dichos de su madre, Alicia Villarreal, y por supuesto a Cruz N, a quien reconoce como un segundo padre.

Aunque Arturo Carmona es su padre biológico, Cruz N fungió como una figura paterna para Melenie mientras ella crecía, por lo que el cariño entre ambos sigue intacto, incluso a pesar de la separación del cantante de Alicia Villarreal.

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Cruz Martínez lanza importante comunicado / Instagram: @mtzcruz

Cruz N feliz de ser parte de la vida de Melenie Carmona: ¿Qué dijo de la boda de la joven?

Desafortunadamente la separación entre Alicia Villarreal no se ha dado en los mejores términos, pero eso no ha impedido que el productor musical pueda formar parte de uno de los días más importantes en la vida de la joven: su boda.

Según sus declaraciones, Kumbia Kings será el grupo encargado de amenizar la boda de la hija de Alicia Villarreal, una petición que fue hecha directamente por Melenie y que sin duda lo llena de orgullo:

“Yo ya sé que a mi ya me invitaron para tocar en la boda, después de la ultima boda de su amigo que la pasamos increíble, fue algo maravilloso ¿no? Y pues nosotros como Kumbia Kings siempre listos para traer toda la fiesta y obviamente en cuestiones personales, siempre estar ahí pendiente” Cruz N

#LoVisteEnVentaneando 👀 Cruz Martínez reveló muy emocionado que Melenie Carmona se casa y va a ser mamá ❤️. Además, presentó a su hijo Efrén como cantante 🎤 y reaccionó al pleito legal de A.B. Quintanilla contra Suzette.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/kJcGKHXXlj — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 22, 2026

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Cruz Martínez habla del supuesto embarazo de Melenie Carmona. / Redes sociales, Mezcalent

Cruz N feliz por convertirse en abuelo del bebé de Melenie Carmona

Además de la celebración por la boda de Melenie, Cruz N relata lo feliz que se siente de saber que la joven se convertirá en madre: “la verdad es algo maravilloso, el bebé llega sano o sana y pues estamos felices de la vida”

El cantante además reveló la manera en la que Melenie le contó sobre su embarazo, asegurando que él, el novio de la joven, sus hermanos y ella salieron a comer sushi, uno de los platillos favoritos de la hija de Arturo Carmona.

Al estar en el lugar, Cruz N notó que Melenie estaba siendo muy cuidadosa con lo que comía, situación que se le hizo extraña. Cuando le preguntó el motivo de su falta de apetito, la joven le compartió que se estaba cuidando pues estaba embarazada.

“Que le de mucho amor, que le platique aunque esté en su barriga, que le ponga música… uno se pone emocional, recuerdas toda la vida” Cruz N

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Alicia Villarreal y Cruz Martínez en pleito legal / Redes sociales

Cruz N, ¿un impedimento para que Alicia Villarreal sea parte de la boda de Melenie Carmona?

Por desgracia actualmente la relación entre Melenie Carmona y Alicia Villarreal atraviesa por un claro distanciamiento, debido a los problemas legales de la cantante con Cruz N, la nueva pareja de la intérprete a quien sus hijos no aprueban y por situaciones familiares que se han mantenido en privado.

Así que el hecho de que Cruz N ya esté confirmado para formar parte del enlace matrimonial de Melenie, podría ser un punto de tensión por el cual Alicia Villarreal pudiera decidir no acudir.

En declaraciones anteriores, Villarreal ha informado que siempre estará para su hija, no obstante, hasta el momento no ha revelado específicamente si acudirá o no a la boda de Melenie Carmona, dejando sembrada la duda tal y como ocurrió en el cumpleaños de su hija.