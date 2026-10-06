Alessandra Rosaldo lanza fuerte consejo a Alicia Villarreal y Arturo Carmona tras pleito entre ellos: “Vale la pena”

A pesar de los problemas entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona, todo parecía que iba a mejorar tras el anuncio de embarazo de Melenie Carmona, hija de ambos, sin embargo, las tensiones continúan.

Es por ese motivo que Alessandra Rosaldo lanza un mensaje de paz para Villarreal y Carmona, todo por el bien del pequeño o pequeña que viene en camino, ¿le harán caso?

Lee también: Alicia Villarreal explota y lanza dardo vs. Arturo Carmona por ¿ventilar el embarazo de Melenie? “Vocero chismoso”

Alessandra Rosaldo opina del pleito entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona

En una breve entrevista en el aeropuerto, Alessandra fue cuestionada sobre la lamentable situación que están pasando los Villarreal-Carmona, sobre todo considerando que Melenie se encuentra en la dulce espera.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

Como era de esperarse, la cantante argumentó que en una familia ante todo se tiene que priorizar la paz, sobre todo cuando una nueva vida está por llegar:

“Al final ningún pleito vale la pena, creo yo, y mucho menos cuando estás recibiendo una vida nueva. Si está llegando un alma nueva a la familia hay que recibirla con amor, en armonía, con respeto” Alessandra Rosaldo

Para la vocalista de ‘Sentidos opuestos’, los adultos tienen una gran responsabilidad de crear un espacio armonioso para el bebé, incluso si hay tensiones entre ellos: “¿no nos caemos bien? Pues actuamos como que nos caemos bien y nos sonreímos, porque esa vida nueva merece eso, merece ser recibida con amor y llegar a una familia de paz y que la va a contener”

Nadie esperaba lo que dijo #AlessandraRosaldo sobre el pleito legal de #AliciaVillarreal y el bebé que espera su hija #MelenieCarmona. 😲 😮 #DespiertaAmerica, de lunes a viernes a las 7a/6c por @Univision #Famosos #Espectáculos #Celebridades https://t.co/Mz3Gj5m5Hr — Despierta América (@despiertamerica) October 4, 2026

Lee también: Alicia Villarreal rompe el silencio sobre la salud de su mamá tras declaraciones de Arturo Carmona; ¿está grave?

¿Cuáles son los problemas entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona?

En 2001 Alicia Villarreal y Arturo Carmona decidieron tomar caminos separados, y aunque parecía que su relación se mantendría cordial por la existencia de Melenie, hija de ambos, a lo largo de los años han protagonizado una guerra de dimes y diretes.

Los más recientes han tenido que ver con Melenie y su embarazo, pues luego de que Arturo revelara que su hija lo hará abuelo, Alicia Villarreal se molestó y tomó sus redes sociales para tratarlo de chismoso.

Por si fuera poco, hace un par de semanas Arturo Carmona salió a defender a Melenie por los dichos de su madre, en los que aseguraba que no le gustaba su carácter porque se parecía mucho a su padre.

Carmona aseguró que eso no tenía nada de malo: “Es creo que muy ególatra decir ‘yo soy así y debió haber sido mi hija así’. Mi hija nació, a los ojos de su padre y de su madre, perfecta en todos los sentidos”

Lee también:Arturo Carmona se va contra Alicia Villarreal tras dichos sobre el carácter de su hija “es muy ególatra”: VIDEO

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el presunto embarazo de Melenie Carmona? / Foto-Ig: Arturo.carmona

Melenie Carmona, ¿en contra de Alicia Villarreal?

Como si no fuera suficiente, Melenie Carmona ha hablado públicamente sobre su distanciamiento de Alicia Villarreal, pues luego de que la cantante se separará de Cruz N y empezara una nueva relación, su hija prefirió mantener su distancia y buscar su paz.

Desafortunadamente las tensiones entre Alicia y Melenie están lejos de terminar, pues la joven es muy cercana a Cruz N, incluso, está confirmado que él cantará en la boda de la joven, situación que ha generado más fricción entre ellas.