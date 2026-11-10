Melenie Carmona teme en su embarazo; la cantante lanza inesperado mensaje: “Tengo mucho miedo” | VIDEO

Lejos de los problemas que han sacudido la relación entre Alicia Villarreal y Melenie Carmona. Ahora la hija de la cantante se ha dicho feliz en esta nueva etapa de su vida, pues anunció su embarazo hace unas semanas (en un secreto a voces). Sin embargo, un reciente video ha alertado a sus seguidores, pues comentó sentir miedo por una dinámica el bebé. ¿Qué pasa exactamente?

Melenie Carmona anunció su embarazo hace algunas semanas / Redes sociales

¿Cuándo anunció Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, que está embarazada?

En junio, una fuente que prefirió el anonimato le contó a TVNotas que, al parecer, Arturo Carmona se habría disgustado mucho con la noticia del embarazo de Melenie Carmona. Según esta versión, él responsabilizaría de todo a Alicia Villarreal y a su pareja, Cibad Hernández.

La misma fuente añadió que, presuntamente, Melenie también estaba muy enojada con Hernández, pues se dice que él fue quien filtró la noticia a distintos medios.

Por aquellos días surgieron muchas dudas sobre si lo que se decía era cierto, ya que la joven no quiso hacer declaraciones y se limitaba a tomarse el tema con humor. Además, las personas de su círculo cercano tampoco ofrecían una respuesta clara.

Las dudas terminaron el 27 de agosto, cuando la propia creadora de contenido publicó una foto en la que se aprecia su pancita. En esa publicación escribió el siguiente mensaje:

El secreto que ya no es tan secreto. Melenie Carmona

Ahora, Melenie ya hasta celebró el baby shower de su pequeño, en una celebración que reunió a amigos y familiares.

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Melenie Carmona anunciando su embarazo / RS

Melenie Carmona revela que tiene “miedo” en su embarazo

Un reciente video de Melenie Carmona, hija del actor Arturo Carmona, ha causado la sorpresa de seguidores que se mantienen atentos a su embarazo.

La joven dijo sentirse confundida y hasta con miedo debido a que su bebé se mueve mucho dentro de su pancita:

No es como que sienta ganas de ir al baño y no voy, siento que me empuja. O sea, siento mucha presión y siento que me empuja. No les pudo explicar cuánto se mueve. En verdad, tengo miedo, tengo mucho miedo. Melenie Carmona

Cabe señalar que NO se trata de algún tipo de problema presentado por el problema , más bien Melenie refiere a que el bebé parece ser muy inquieto, algo que podría preocuparle para cuando nazca.

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¿Melenie Carmona tendrá niño o niña?

Luego de los múltiples rumores tras el baby shower del bebé de Melenie Carmona, todo comenzó a indicar que se trata de una niña la que espera la joven, hija de Alicia Villarreal.

Uno de los comentarios que causó las primeras sospechas fue el de Cruz “N”, padrastro de Melenie, pues una fuente a TVNotas dijo que él está comprando regalos para “niña”.

En el reciente video de Melenie, la joven habla de su bebé como una niña, casi asegurando que dichas especulaciones sí son ciertas:

No sé si va a ser súper inquieta o qué. Pero en verdad que se me mueve. Se me deforma la panza. Melenie Carmona

La reacción de Alicia Villarreal al embarazo de Melenie Carmona es otro de los detalles que llamó la atención de seguidores. ¿Por qué?

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