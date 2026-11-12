¡Melenie Carmona confirma el género de su bebé! Así se enteró Alicia Villarreal: ¿Niño o niña? FOTOS

Tras los rumores que surgieron sobre el género del bebé de Melenie Carmona luego de celebrar su baby shower, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona confirmó el sexo de su primer hijo y lanzó una seria advertencia previo a su nacimiento. ¿Niño o niña? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal? Actor habla del trabajador de la cantante y agresor de su hija

Melenie Carmona confirma el género de su bebé. / Redes sociales

¿Cómo anunció Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, su embarazo?

Meses después de que en TVNotas te contamos que Melenie, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, había salido con su ‘domingo 7', la joven terminó por confirmar la noticia a través de sus redes sociales tras varias semanas de rumores sobre su embarazo y el género del bebé.

Antes de la emotiva foto de la primogénita de Villarreal, la cuenta de ‘Chamonic’, especialista en temas de espectáculos, compartió un video en el que se podía observar a la joven con una ‘pancita de embarazo’: “Confirmado. Con este video se puede confirmar lo que les dije hace tiempo, que Melenie Carmona sí está embarazada”.

A raíz de la difusión de dicho video, la exparticipante de Juego de voces compartió una foto de ella de cuerpo completo en la que dejaba al descubierto su embarazo. Además, acompañó la publicación con el texto: “El secreto ya no era tan secreto”, lo que generó diversas reacciones por parte de seguidores, amigos y colegas.

Lee: ¿Arturo Carmona “pelusea” al novio de Alicia Villarreal? Responde si quiere que esté en el nacimiento de su nieto

Melenie Carmona anunciando su embarazo / RS

¿Por qué el género del bebé de Melenie Carmona desató rumores tras destapar su embarazo?

Luego de que Melenie Carmona confirmara su embarazo tras meses de rumores, comenzaron nuevas especulaciones en torno al género del bebé, pues aunque la hija de Arturo Carmona solo se limitó a compartir la noticia, la cuenta de ‘Chamonic’ aseguró que se trataba de una niña.

En medio de los rumores, la joven compartió en sus redes los detalles del baby shower organizado por Alicia Villarreal en Monterrey. Pese a que en las fotos y videos el color rosa resaltó en todo momento, la joven no confirmó estar en espera de una niña.

Sin embargo, una vez más ‘Chamonic’ aseguró que la cantante de regional mexicano y el galán de melodramas se convertirían en abuelos de una niña, de quien inlcuso reveló su nombre. Situación que hizo molestar a la joven, pues también dejó entrever de un supuesto compromiso.

Lee: ¿Alicia Villarreal llegó a un acuerdo con Cruz “N” tras embarazo de Melenie Carmona? “Aquí se lucha”

Melenie Carmona baby shower organizado por Alicia Villarreal. / Capturas de pantalla

¿Cómo reveló Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona, el género de su bebé?

Días después de que Melenie Carmona se mostrara harta de los rumores tras celebrar el baby shower de su bebé, la joven cantante realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en la que confirmó el género de su primogénito luego de que una de sus seguidoras le preguntó sobre su ‘gender reveal’.

“Solo le llevé un globo a mi mamá y a mi suegra y a los demás les dije así en persona. A mi papá le dije en un restaurante”, escribió en una historia de Instagram; posteriormente, compartió el momento en que la intérprete de ‘Te aprovechas’ se enteró del género de su nieto, dejando al descubierto que le dará la bienvenida a una niña.

En otra historia, también respondió que sería ‘peor’ a la hora de compartir contenido de su bebé con el rostro cubierto, dejando entrever que su hija se mantendrá lejos del ojo público pese a que ella se ha mostrado abierta a compartir parte de su proceso de embarazo. ¿Dará a conocer la llegada de su primer bebé?

No te pierdas: Así se enteró Alicia Villarreal del embarazo de su hija Melenie Carmona, tras presuntas diferencias: ¿Enojada?