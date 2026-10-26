Melenie Carmona celebra el baby shower de su bebé en Monterrey, ¿reveló el género en la celebración? FOTOS

Luego de que Melenie Carmona confirmara su embarazo hace un par de meses, las especulaciones y la incertidumbre sobre el género de su bebé han dado mucho de qué hablar en redes sociales.

La hija de Alicia Villarreal celebró su baby shower el fin de semana en Monterrey, donde habría revelado el género del próximo integrante de su familia.

¿Cómo fue la celebración?

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Melenie Carmona / IG: @meleniecarmona

¿Cómo fue el baby shower de Melenie Carmona?

Melenie Carmona celebró su primer baby shower en un lujoso hotel de San Pedro Garza García, en Monterrey, rodeada de detalles y sus seres queridos para la próxima llegada de su bebé.

De acuerdo con imágenes compartidas por la propia Melenie en sus historias de Instagram, la celebración tuvo una decoración floral con predominio de colores pastel.

Melenie lució un vestido rosa durante el festejo y también se pudo ver tanto a Alicia como a Coral Villarreal entre los asistentes, en lo que pareció ser una reunión privada para familia y amigos cercanos.

En una de sus historias, Melenie compartió que todo fue organizado por su mamá, Alicia Villarreal: “Baby organizado por abuelita Alicia”, escribió.

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Baby shower de Melenie Camona / Capturas de pantalla

¿Melenie Carmona ya reveló el género de su bebé?

Aunque Melenie Carmona no ha confirmado públicamente el género de su bebé, algunos detalles de su baby shower han despertado sospechas de que podría estar esperando una niña.

La celebración estuvo decorada principalmente con flores y elementos en tonos rosas y pastel. Además, la hija de Alicia Villarreal lució un vestido rosa para la ocasión, lo que llevó a algunos internautas a especular sobre la posibilidad de que se trate de una pequeña.

A esto se suma que anteriormente, Cruz N habría revelado que estaba comprando regalos para “la niña”, un comentario que también alimentó las especulaciones sobre el género del bebé.

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Melenie Carmona / Capturas de pantalla

¿Cómo reaccionaron Alicia Villarreal y Arturo Carmona al embarazo de su hija?

Tanto Alicia Villarreal como Arturo Carmona se mostraron felices y emocionados por la llegada de su primer nieto, luego de que Melenie Carmona confirmara estar embarazada.

El actor fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia y le dedicó un mensaje a su hija, en el que expresó lo feliz que lo hacía esta nueva etapa de su vida. “¡Serás la mami más hermosa del planeta! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor. ¡Te amo, mi niña!”, escribió en la publicación.

Por su parte, Alicia Villarreal también le expresó su cariño y buenos deseos a la futura mamá.

Parece que el embarazo ha unido a la familia, pues recientemente, Arturo Carmona habló sobre la posibilidad de encontrarse con el novio de Alicia Villarreal en el nacimiento de su nieto, lo cual tomó con respeto.

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