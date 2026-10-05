Alicia Villarreal sigue trabajando ¡con el agresor de su hija! “Le sale más barato”, asegura Francisco Cantú

En 2021, Melenie, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, denunció públicamente que en 2016 un familiar cercano le realizó tocamientos indebidos.

Ahora, es el cantante Francisco Cantú quien revela que el presunto abusador de la joven es sobrino de Alicia, y que la cantante sigue trabajando con él, ya que forma parte de su equipo. Revela detalles de por qué no lo ha despedido y asegura que esta situación es una de las razones del distanciamiento entre ambas.

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¿Alicia Villarreal sigue trabajando con el presunto agresor de Melenie? Francisco Cantú hace fuerte acusación

“Que Alicia siga insistiendo en contratarlo (al supuesto agresor) para ahorrarse algunos dolaritos, unos pesitos, se me hace de mal gusto. Esto no debería pasar, especialmente cuando le pasó algo a esa persona tan importante en su vida, como lo es su hija”.

“Ya tiene rato trabajando con el sobrino. Cuando yo andaba de gira con ella, él ya era parte de su staff. No entiendo el punto de contratar a alguien que, P supuestamente, le hizo daño a tu hija”.

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¿Por qué Melenie estaría distanciada de Alicia Villarreal? Francisco Cantú revela la polémica razón

Francisco Cantú comenta que esta situación alejó a Melenie de su mamá. “Yo creo que tiene mucho que ver”. Añadió que, además, es porque ‘La güerita consentida’ no está de acuerdo con la pareja de su hija: “Alicia no traga al novio de su hija, no lo puede ver, no lo topa. A mí me lo dijo. Yo tengo hijas, y ella me pidió que le diera alguna estrategia para deshacerse de ese novio”.

Aparentemente, cuando se supo la situación, Alicia corrió al supuesto agresor, pero lo recontrató después de un tiempo. Al cuestionarlo sobre cuánto tiempo duró este distanciamiento laboral, Francisco comentó: “No duró ni 1 año. Fueron menos de 6 meses para volverlo a contratar. ¿Por qué lo hizo? Porque alguien del staff que hace ese tipo de trabajo le cuesta mucho más, por ser profesional. El sobrino le sale más barato, por ser familia. Ella lo que quería era ahorrarse dinero, y por eso él sigue trabajando con ella. Hay fotos o videos que ellos suben, y se ve a este tipo trabajando en el escenario”.

Narra la posible razón de que la cantante siga con esta persona, y asegura ya no vende como antes:

Francisco Cantú “Es que Alicia Villarreal ya no es una estrella actualizada, ya no tiene éxitos en este momento, vive de las canciones de Límite, de hace 20 años, y de ‘Te quedó grande la yegua’. Ella ganaba, dependiendo del empresario, entre 28 y 32 mil dólares con todo puesto. Ahora tiene que pagar viajes, hoteles, alimentos. Entonces, después de todo, le queda poco dinero. Tener a profesionales le cuesta mucho, por eso decide recontratar al sobrino”.

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Melenie Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Alicia Villarreal enfrenta problemas económicos? Francisco Cantú hace fuertes declaraciones

Asegura que a Alicia Villarreal solo le interesa lo económico. “A ella le interesa más su carrera, salir adelante y continuar ganando dinero, que la relación con su propia hija. La familia debería estar por encima de todo y ya después lo demás. Su hija no le importa en este momento”.

“Sabemos que Alicia tiene muchos problemas económicos, hay varios embargos en puerta, quiere ahorrarse lo que más pueda. Esta persona le sale barata. Otra cosa es que también tiene miedo de quedarse sin dinero y casas, por las demandas que tiene por falta de pago a algunos extrabajadores”.

Alicia Villarreal en otro pleito legal / Redes sociales

¿Existe una denuncia contra el familiar señalado por Melenie? Esto reveló Francisco Cantú

Sobre la supuesta denuncia que hay en contra del presunto abusador, el cantante señaló:

“Sí, hay una denuncia en su contra. De hecho, son archivos de dominio público. A mí me consta, ya me la mostraron. Es a raíz de lo que él hizo, supuestamente, en contra de ella (Melenie). La toqueteó o trató de toquetearla, no me consta, pero eso dicen los papeles. Y esto lo sabe muy bien el papá de Melenie, Arturo Carmona”, concluyó

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Arturo Carmona apoyo a Melanie en este duro proceso.

Melenie denunció en 2021 un presunto abuso sexual por parte de un primo

En el marco del 8M, en redes, Melenie denunció que, supuestamente, un primo la habría tocado indebidamente en 2016 : “Te dejaron cuidándonos, porque eres el mayor. Todos tienen esa visión sobre ti, de responsable, buen niño, trabajador, honesto… Me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”.

: “Te dejaron cuidándonos, porque eres el mayor. Todos tienen esa visión sobre ti, de responsable, buen niño, trabajador, honesto… Me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”. Agregó: “Fue un día cansado para mí, me quedé dormida muy rápido. Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada, diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa. Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más, cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”.

Sentí como ibas cada vez acercándote más, cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”. También dijo: “ Mi papá se enteró hasta el día de hoy. Mi mamá y Cruz estuvieron ahí para mí en todo momento…. Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta de que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma. Te agradezco tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia ”.

Gracias a ti me di cuenta de que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma. Te agradezco tremenda lección. ”. Contó cómo enfrentó tener que convivir con su agresor: “Fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie. Me hiciste sentir como si fuera mi culpa, y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de chingaquedito todas las navidades , porque hasta la fecha mi abuela no sabe”.

, porque hasta la fecha mi abuela no sabe”. Arturo Carmona desconocía qué le había ocurrido a su hija, por lo que le sorprendió la noticia; sin embargo, la acompañó a levantar la denuncia en contra de esta persona ante las autoridades de Monterrey.



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Foto-Ig: meleniecarmona

¿Quién es Francisco Cantú, el cantante que hizo polémicas revelaciones sobre Alicia Villarreal?

Es cantante. En 2021 comenzó a promocionar el sencillo “Invisible”, en género ranchero.

También es empresario en el ramo de la construcción y tiene tiendas de vidrio en Estados Unidos.

y tiene tiendas de vidrio en Estados Unidos. En 2022 fue invitado por el productor Hugo Mejuto a integrarse a la gira de GranDiosas.

En 2023 lanzó el tema “Piernas quebradas”, que le gustó mucho a Dulce.

Francisco Cantú / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Alicia Villarreal y Francisco Cantú?

Se conocieron gracias a Hugo Mejuto, cuando ambos participaron en GranDiosas. Cantú invitó al elenco a su casa en San Diego.

Francisco tuvo contacto con Alicia por mensajes y llamadas, pues ella le dijo que ya estaba separada de Cruz Martínez desde finales de 2023 . Incluso lo invitó a cantar con ella en junio del año pasado, en una presentación.

. Incluso lo invitó a cantar con ella en junio del año pasado, en una presentación. Perdió contacto con ella hace unos meses, a pesar de que estaban por lanzar juntos una línea de cosméticos y un perfume con el nombre de Alicia Villarreal.

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