¡Y se aprovecha! Acusan a Alicia Villarreal de usar firmas falsas para no pagar lo justo a sus empleados

El cantante de regional mexicano Francisco Cantú vuelve a arremeter contra Alicia Villarreal. En esta ocasión, lo único que busca es hacer justicia y desenmascarar a la cantante, pues considera que ella le está viendo la cara al exempleado que la demandó en agosto pasado en Monterrey.

Recordemos que esta persona interpuso una demanda laboral en contra de la cantante por 11 millones de pesos, por lo que ahora ‘La güerita consentida’ está enfrentando un lío legal más en su vida. Sin embargo, ella asegura que no era su trabajador, sino el de Cruz ‘N’.

Platicamos con Cantú, quien se le fue a la yugular: “Reto a este abogado gordo, Rincón, a que Alicia se vea cara a cara conmigo en un detector de mentiras, para que vean quién está mintiendo”.

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Francisco Cantú revela cómo es que supuestamente Alicia Villarreal hace para no pagarles lo justo a sus trabajadores / Archivo TVNotas, redes sociales, Mezcalent y cortesía del cantante

Alicia Villarreal se aprovecharía de sus empleados, asegura Francisco Cantú

Francisco nos cuenta qué es lo que realmente está pasando en este asunto de Alicia, por parte de un extrabajador:

“Cuando Alicia y yo salíamos, me preguntó: ‘¿Nunca te han demandado?’, y le respondí: ‘Sí lo han hecho, pero mientras hagas las cosas de la manera correcta no te debes andar escondiendo de nadie haciendo transas’. Y ella me dijo: ‘Pues yo tengo un truco: cuando le doy trabajo a un empleado, en el contrato que luego le quiero cancelar le firmo diferente. Siempre lo hago así. Y como son empleaduchos, no me van a pedir mi INE para comprobar mi firma. Y si un día me llegan a demandar, como no pueden probar que la firma es real, salgo ganando’”. Francisco Cantú

El cantante asegura que tiene pruebas de lo que está diciendo:

Francisco Cantú “Tengo una conversación con ella en la que me dice que está en la Ciudad de México para firmar unos contratos, ‘pero ya sabes qué firma voy a hacer’. Todo eso me lo dice en los mensajes. Entonces, ahora quiere inculpar a Cruz ‘N’, a quien no conozco, y eso me da coraje porque es una injusticia. Cuando estás firmando ante un empleado y pones una firma falsa para escaparte de unas posibles demandas en el futuro, para mí es un fraude”.

Cantú asegura que la intérprete hace lo que quiere con sus trabajadores: “Ella lo hace porque en México las leyes se las pasan por el ‘arco del triunfo’, y ese abogado corrupto, para que no la embarguen, ahora dice: ‘Vamos a decir que la firma es falsa’. Obviamente, eso es idea de Alicia, porque ella sabe que no la hace (la firma) como la tiene en su documento legal”.

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Alicia Villarreal supuestamente le llegó a explicar a Francisco Cantú lo que hace para no pagarles a sus empleados / Archivo TVNotas, redes sociales, Mezcalent y cortesía del cantante

¿Cómo trata Alicia Villarreal a sus empleados, según Francisco Cantú?

Al cuestionarlo sobre si con estas acciones se burla de sus empleados, dijo: “Sí se burla de ellos y de sus socios cuando estaba en el grupo Límite. Todos eran dueños del nombre y también les hizo lo mismo. Tengo una conversación en la que me dice: ‘Así como les hice a los de Límite, así yo firmo mis documentos’. Ya es un patrón recurrente y eso es súper penado. Piensan que se van a salir con la suya, pero yo estoy dispuesto a ir a testificar ante un juez”.

Francisco asegura que la cantante utiliza a sus trabajadores según le convenga: “Pues ella los ve como de su familia mientras le convenga, porque no les paga lo que les corresponde. Conmigo todos los músicos se quejaban de lo mismo. Decían que no les pagaba a tiempo, ni lo que les debía. Se aprovecha de ellos”.

El cantante sale a dar la cara por los empleados de Alicia, e incluso vuelve a retarla:

Francisco Cantú “Yo de ninguna manera voy a permitir que quiera culpar y dañar a otros. Si no me han demandado es porque saben que las pruebas que tengo me respaldan. ¿Dónde están las demandas? Aquí las sigo esperando. Saben que si voy a un juzgado voy a llevar estas pruebas y tienen miedo de que lo haga”.

Señaló que desea que se haga justicia: “Simplemente nadie se había atrevido a hablar. Qué bueno que estoy exponiendo a esta persona, para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Ojalá ayude a estos extrabajadores que fueron robados. Esto lo hago porque ella comenzó a hablar mal de mí. Yo solo me estoy defendiendo”, concluyó.

Francisco Cantú dice tener pruebas de que las acusaciones contra Alicia Villarreal / Archivo TVNotas, redes sociales, Mezcalent y cortesía del cantante

¿Se puede verificar si una persona firma unos documentos con otra firma? Esto dice la grafóloga Maryfer Centeno

“La grafoscopía es la disciplina pericial y técnica de la criminalística que determina si una firma corresponde o no al mismo puño y letra de la persona”.

“Determina la autenticidad o la falsedad de una firma y si proviene de un mismo gesto, puño o letra”.

“El grafóscopo o perito es quien indica la validez de esa firma y si pertenece a la misma persona”.

“Hay elementos que no son visibles a simple vista. Por ejemplo, la inclinación, la alineación, la dimensión, el calibre, la presión, la velocidad y el espaciamiento”.

“En el gesto gráfico, los puntos de ataque son, por ejemplo, cómo inicia la firma. Los puntos de remate son si levanta o no la pluma en el momento escritural o lo hace en diferentes momentos”.

Respecto al tiempo para determinar si son legítimas las firmas o no, primero se debe hacer una audiencia de estampamiento de firmas, que generalmente tarda 15 días para rendirse directamente. Una vez que es admitido el perito, ya se podría saber si una misma persona firmó diferentes documentos, a pesar de que haya tratado de disimular la firma”.

Marifer Centeno explica si se puede firmar un documento con una firma falsa / Archivo TVNotas, redes sociales, Mezcalent y cortesía del cantante

La demanda laboral contra Alicia Villarreal

La demanda contra Alicia Villarreal fue interpuesta por unos extrabajadores de la cantante en 2003 y 2006

Tanto Alicia como su abogado, Gerardo Rincón, dicen que no son exempleados de la cantante, sino de su exmarido, Cruz ‘N’.

Hace 2 meses, el abogado Rincón dijo que se presentaron 2 documentos que su cliente nunca firmó, dado que no conoce al demandante, y que obran en su poder los resultados de unos peritos que analizaron la firma y que supuestamente indican que no coincide con la de la cantante.

Hasta el momento, el proceso sigue abierto.

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