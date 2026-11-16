Luego de que Cibad Hernández se pronunció ante la posibilidad de subir al ring con Arturo Carmona, el novio de Alicia Villarreal preocupó a sus seguidoras al compartir que tuvo un fuerte accidente automovilístico que requirió de la atención de las autoridades pese a no sufrir lesiones físicas. ¿Estuvo al borde de la muerte? ¡Te contamos los detalles!

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Cibad Hernández sufre accidente a bordo de su carro. / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal?

A través de su cuenta de Instagram, Cibad Hernández dio a conocer que estuvo a punto de voltearse al intentar esquivar un carro; aunque no se volcó, sí chocó contra el muro de contención, lo que dejó daños en su automóvil y requirió la atención de las autoridades.

“Por poco y me volteo, ya llegó la patrulla. Un carro se me atravesó y pegué contra el muro de contención. Afortunadamente, no me pasó nada, pero por poco y me volteó, mijas. Por culpa de un vato que se me atravesó y alcancé a esquivarlo; pues yo también choqué contra el muro de contención, pero ya las autoridades están dando el apoyo”. Cibad Hernández

Notablemente preocupado, el creador de contenido agradeció no haber sufrido daños físicos más allá de los del carro; sin embargo, se mostró preocupado ante la posibilidad de ser detenido por las autoridades. “Creo que me van a llevar detenido; nunca he estado detenido, pero creo que me van a llevar detenido. Lo bueno es que, gracias a Dios, estoy bien”, agregó.

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¿Cibad Hernández fue detenido tras sufrir un accidente automovilístico?

En el mismo video, Cibad Hernández mostró que las autoridades estaban llegando al lugar; sin embargo, dijo desconocer si sería detenido: “Pues ni modo, así son las cosas, estoy detenido. Ahí les platicaré si me detienen o me llevan a la cárcel”.

Con el humor que lo caracteriza, bromeó con la posibilidad de que le llevaran cigarros a la cárcel, pues reveló que la persona que lo hizo chocar con el muro de contención se fue del lugar. “Él otro se fue a la fuga, así las cosas, hasta aquí mi reporte. Dénme suerte”.

Pese a que no dio más detalles del percance, las muestras de apoyo y preocupación por parte de sus seguidores no se hicieron esperar; sin embargo, para algunos llamó la atención que, la cantante Alicia Villarreal no se hiciera presente en la publicación, lo que levantó sospechas sobre el fin de su relación.

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Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, sufre accidente y teme ser detenido. / Liliana Carpio e IG: cibadoficial11

¿Cibad Hernández y Alicia Villarreal terminaron su relación sentimental?

Tras reportarse que Alicia Villarreal y Cibad Hernández podrían estar separados, las sospechas volvieron a avivarse luego de que la cantante brilló por su ausencia en el video sobre el accidente que sufrió el influencer.

Además, en un nuevo clip, Hernández llamó la atención al colocar la canción ‘Me hago el fuerte’ de Carin León acompañada por el texto: “Forma de extrañarte”, lo que de inmediato generó especulaciones sobre su posible ruptura sentimental y comentarios como: "¿Qué pasó con Alicia Villarreal?”, “No es verdad, es para vistas”, "¿Ya lo mandaron a volar?”, entre otros.

Hasta ahora, Alicia Villarreal y Cibad Hernández no han hecho pública una ruptura; sin embargo, su ausencia en publicaciones ha levantado sospechas entre sus seguidores, pese a que varios de sus fans afirman que siguen en una relación.

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