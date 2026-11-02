¿Melenie Carmona se retira de la música? Tras rumores de que su novio la alejó, Arturo Carmona rompe el silencio

Meses después de que se aseguró que el novio de Melenie Carmona le prohibió seguir cantando, el actor Arturo Carmona rompió el silencio sobre el futuro artístico de su primogénita ahora que está a la espera de su primer bebé. ¿Es el fin de su carrera? ¡Te contamos los detalles!

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Arturo Carmona rompe el silencio sobre el retiro de Melenie Carmona: ¿Su novio le impuso condiciones? / Redes sociales

¿Por qué se dice que el novio de Melenie Carmona la alejó de la música?

Antes de que Melenie Carmona confirmara su embarazo tras meses de rumores, el periodista Gabo Cuevas destapó que la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona habría recibido una condición por parte de su pareja debido a que él no es una persona pública.

“El chavo le dijo: "¿Sabes qué?, yo quiero estar contigo, pero con una condición. No me gusta que seas pública.’ Y le quitó el motivo o las ganas de seguir construyendo su carrera como cantante”. Gabo Cuevas

En ese entonces, ante la información difundida por parte del excolaborador de ‘Venga la alegría’, el actor Arturo Carmona fue quien rompió el silencio y explicó que, tras la polémica que rodeaba a Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ por su separación, su hija había decidido tomarse un respiro del medio. Pero ahora está por convertirse en mamá, ¿cuáles son sus planes?

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¿Arturo Carmona confirma que su hija Melenie se retirará de la música tras convertirse en mamá?

Luego de que Melenie Carmona celebrara el baby shower de su bebé en Monterrey, Arturo Carmona concedió una entrevista al programa ‘De primera mano’, donde se sinceró sobre el futuro artístico de su hija ahora que está por convertirse en mamá.

El galán de melodramas explicó que, al igual que el resto, reconoce que su primogénita tiene madera para el medio artístico. Sin embargo, ahora que está a punto de darle la bienvenida a su primer bebé, sus prioridades son otras, pero no descarta que retome su carrera en un futuro.

“Tal vez a nosotros nos gustaría porque tiene talento, tiene madera para ello, pero yo creo que ahorita sus prioridades son otras. Ella ya decidirá en qué momento retomar; ojalá y así sea. No sé si lo vaya a hacer o no, pero cada etapa de su vida la está disfrutando ella mucho. Si es el día de mañana, decide regresar al medio; la vamos a apoyar con todo nuestro amor y cariño”. Arturo Carmona

El actor de telenovelas no abordó los rumores de que su hija se habría alejado del medio por su actual pareja, pero se mostró entusiasmado por la llegada de un nuevo integrante a su familia.

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¿Quién es novio de Melenie Carmona, papá de su primer bebé?

Desde antes de su embarazo, Melenie Carmona ha mantenido su relación lejos de los reflectores; incluso en más de una ocasión ha mencionado que su pareja no es una persona pública y tampoco le interesa pertenecer al medio.

Sin embargo, a mediados de mayo de 2026, Melenie Carmona fue captada junto a su novio durante uno de los conciertos de Alicia Villarreal, lo que hizo enfurecer a la joven, quien pidió respeto por la decisión de su novio y desmintió que se tratara de un ‘logro’ no respetar la privacidad de alguien que no elige ser persona pública.

Recientemente, tras anunciar su embarazo, la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal compartió una foto junto al papá de su bebé, pero cubrió su rostro, lo que ha desatado teorías y especulaciones; sin embargo, Melenie Carmona ha dejado claro su novio se mantendrá fuera del ojo público.

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