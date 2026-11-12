¿Novia de Lupillo Rivera está embarazada? Son vistos en clínica de fertilidad a semanas de terminar con Taina

Lupillo Rivera terminó su relación con Taina Pimentel para comenzar un nuevo romance. Lejos de ser su única polémica, el intérprete ahora fue captado en una clínica de fertilidad con su novia a dos meses de conocerla. ¿Tan rápido serán padres?

Lupillo Rivera tiene nueva novia / Archivo TVNotas

¿Cuándo y por qué terminó el compromiso de Lupillo Rivera y Taina Pimentel?

Aunque Lupillo Rivera y Taina Pimentel terminaron su compromiso en buenos términos en agosto, fue la modelo quien comenzó a revelar ciertos detalles de su ruptura, insinuando la existencia de una supuesta infidelidad.

Según su testimonio, una vez le “cachó” algunos mensajes a Lupillo con otra mujer, y aunque intentaron salvar su relación, la situación los orilló a dar por terminado su vínculo sentimental:

La realidad es que ya veníamos arrastrando un poquito de problemas porque para nadie es un secreto que Lupillo es muy enamoradizo, entonces en julio el detonante fue que le encontré mensajes con una persona, que nunca debió cruzar esa línea y son cosas que yo no permito, no tolero, ciertas faltas de respeto. Taina Pimentel

Lo que más le dolió a Taina fue que ya había planes de boda de por medio, por lo que la acción de Lupillo la confundió de “cambiarla” rápidamente:

Él me destruyó. Yo venía en un vuelo y me dio un ataque de pánico, de ansiedad; mi hijo todavía está sufriendo las consecuencias. (...) Si él hubiese hecho las cosas, porque no es que él esté en una relación, fue de la forma que lo hizo; no respetó mi familia, no respetó el compromiso, no respetó a mi hijo. Taina Pimentel

Semanas después de esto, Lupillo reconoció que otra mujer ya había conquistado su corazón, causando la desaprobación de buena parte de sus seguidores.

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Lupillo Rivera y Taina Pimentel terminaron por presunta infidelidad / Redes sociales

¿Lupillo Rivera será padre nuevamente tras terminar con Taina Pimentel?

La polémica volvió a azotar a Lupillo Rivera, ya que después de terminar con Taina Pimentel en agosto de este 2026, se le ha vinculado con otra mujer, con quien podría darse una oportunidad no solo en lo romántico, si no también en lo paternal.

Rivera compartió una fotografía de la mano con su nueva novia, Erika Batres, entrando a una clínica de fertilidad, puesto que el cantante ha mostrado su interés, desde que estaba con Taina, para volver a convertirse en padre: “ Va 3 ”, escribió el cantante.

Se desconoce si Erika ya se encuentra embarazada o si ambos están buscando opciones para que la joven, originaria de Hidalgo, pueda convertirse en madre junto a Lupillo. ¿Qué más se sabe?

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¿Cómo reaccionó Taina Pimentel a la presunta nueva paternidad de Lupillo Rivera?

Taina Pimentel no ha hablado de esta reciente polémica de Lupillo Rivera, pues tampoco se ha asegurado que, en efecto, el intérprete mexicano vaya a convertirse nuevamente en padre.

Esto no ha evitado que internautas mantengan un fuerte debate en redes sociales, de entre quienes defienden a Lupillo, y de los que arremeten contra él por “cambiar” a Taina en solo unas semanas:



“ Que aventada si apenas te conoce y un hijo no es cualquier cosa ni tenerlo con cualquiera ”,

”, " ¿Vas a se abuelo otra vez Lupillo? ” y,

” y, " ¿Cómo hace esta gente para enamorarse de volada? ”

Las hijas de Lupillo Rivera llegaron a hablar de la ruptura de su padre y Taina Pimentel, en otro de los hechos controversiales del intérprete.

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