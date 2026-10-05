Lupillo Rivera revela detalles de su nuevo romance tras ruptura con Taína Pimentel; ¿ella se molestó? Lanza mensaje

Después de que en TVNotas cachamos a Lupillo Rivera con su nuevo amor, el integrante de la familia Rivera volvió a encender la polémica al sincerarse sobre su ruptura con Taína Pimentel en una plática con Ninel Conde en Top Chef VIP. ¿Cerró ese capítulo definitivamente? ¡Te contamos los detalles!

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Lupillo Rivera revela detalles de su nuevo romance tras ruptura con Taína Pimentel. / Redes sociales

¿Cuándo anunciaron su ruptura Lupillo Rivera y Taína Pimentel?

Fue a mediados de agosto cuando Lupillo Rivera y Taína Pimentel terminaron su compromiso tras ocho meses juntos; la noticia se dio a conocer a través de un comunicado difundido por la modelo, quien reconoció estar atravesando un momento complicado.

“Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones”. Taína Pimentel

Pese a que no dio a conocer los motivos de su ruptura, agradeció los momentos que compartió junto al cantante de regional y externó que siempre existirá una relación de respeto. “Me quedo con los momentos vividos. Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos”, concluyó.

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Lupillo Rivera y Taína Pimentel terminaron su compromiso tras ocho meses juntos. / Redes sociales, Canva

Lupillo Rivera estrena romance tras romper compromiso con Taína Pimentel

Pese a que Lupillo Rivera parecía haber dejado entreabierta la posibilidad de una reconciliación con Taína Pimentel, sorprendió al hablar sobre la llegada de una nueva mujer a su vida en Top Chef VIP. El intérprete de ‘Siempre que me emborracho’ confesó que ya había tenido contacto con ella, pero sus circunstancias personales le habían impedido acercarse.

“Se acabó mi compromiso; decidimos mandarnos mensajes por redes sociales. En este momento empezamos a hablar por textos, por cámara, por llamadas. Cuando la miré, la conocí, sentí esa energía muy positiva, esa energía perfecta. Tuvimos una noche espectacular, una noche inolvidable”. Lupillo Rivera

Sus palabras generaron teorías sobre la posibilidad de una tercera en discordia en su ruptura con Taína Pimentel , lo que hizo que la modelo lanzara un comunicado con fechas sobre sus últimos meses con al cantante; sin embargo, no confirmó ni desmintió los rumores.

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Lupillo Rivera estrena romance tras ruptura con Taína Pimentel. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre las teorías de una tercera en discordia en su ruptura con Taína Pimentel?

Después de que Lupillo Rivera regresara a Top Chef VIP, fue interrogado por Ninel Conde sobre su nuevo romance. El ‘bombón asesino’ particularmente cuestionó la rapidez con la que inició una nueva relación, a lo que el cantante respondió.

“Eso estaba mal desde que entré (su relación con Taína Pimentel). No eso no importa, ella no tiene nada que ver (su actual pareja). Ella y yo apenas nos estamos conociendo”. Lupillo Rivera

La palabras de Lupillo Rivera generaron reacciones entre sus seguidores y la conductora Aleska Génesis de ‘La mesa caliente’, quien aseguró que la exrelación de Lupillo había terminado por cuestión de egos, desmintiendo las teorías de terceras personas”.

“Egos, hubo una guerra de egos entre los dos. Si cada uno hubiera dejado el ego a un lado, ellos estarían juntos. No (fue por ninguna tercera en discordia) fue por egos”. Aleska Génesis

De inmediato, Taína Pinmentel reaccionó a las declaraciones de su ex y la conductora con un tajante: “Aleska Génesis, tú sabes bien, que no fue por ego"; sin dar más detalles sobre su ruptura con el intérprete. ¿Confirmó las teorías con un solo comentario?

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